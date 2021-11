Das außerordentliche Wachstum des E-Commerce-Paketvolumens, das durch die Covid-19-Pandemie verursacht wurde, hat einen starken Bedarf an automatisierten Paketlösungen geschaffen. Dass die Nachfrage auch für den Retail bedeutend ist, zeigt die jüngste Kooperation zwischen dem estnischen Schließfachhersteller Cleveron und dem Schweizer Einzelhandelsunternehmen Migros. Ziel ist es, ein Netzwerk von Paketschließfächern aufzubauen. Das Projekt begann im Sommer, bis Ende 2021 sollen 70 überdachte Paketschließfächer in der Schweiz installiert sein.

Die Paketschließfächer von Cleveron sind eine Ergänzung des Migros Pickmup-Schließfachnetzes, das das Unternehmen noch weiter ausbauen will. Kunden können im Migros-Onlineshop oder in anderen Schweizer Onlineshops bestellen und sich ihre Waren in ein Paketfach in einem Migros-Supermarkt in der ganzen Schweiz liefern lassen. Der Kunde kann sein Paket kostenlos bestellen und abholen.

Die Migros-Kooperation wurde zusammen mit dem lokalen Schweizer Unternehmen mas consulting gegründet.

Paketroboter in Entwicklung

Aufgrund der hohen Nachfrage hat Cleveron sein Produktportfolio erweitert, um den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Zusätzlich zu den Schließfächern für den Innenbereich und den Paketrobotern, die die Effizienz bei hohem Paketaufkommen sicherstellen sollen, brachte Cleveron im Oktober 2021 das Außenpaketfach Cleveron 352 auf den Markt.

Zusätzlich zu den Paketlösungen entwickelt das Cleveron Mobility Team zurzeit den halbautonomen Roboterkurier Cleveron 701.