Mini-Selbstbedienungsfilialen liegen bei Supermarktbetreibern groß im Trend: Ob EDEKA, Migros und die deutsche Tochter Tegut oder Albert Heijn in den Niederlanden, der Lebensmitteleinzelhandel testet ausgiebig neue Filialkonzepte für ländliche Regionen oder 24/7 Service an Metropolstandorten.

Doch während Mini-Supermärkte relativ einfach zu realisieren sind und oft dem Amazon Go Konzept folgen, sind andere Retailer mit wertvollen Waren wie Smartphones bisher noch zurückhaltend. Einen ersten Versuch im öffentlichen Raum macht jetzt die estnische Tochter von Telia. Zusammen mit dem estnischen Paketroboter-Spezialisten Cleveron wurde ein Mini-Telefonshop entwickelt.

Die autark-betriebene Selbstbedienungsfiliale ist eine weltweit einzigartige Lösung, deren Herzstück der Paketroboter von Cleveron ist der u.a. auch bei Walmart in den USA eingesetzt wird. Bedient wird der Store über einen großformatigen Digital Signage Touchscreen der u.a. eine Live-Videofunktion zum Telia Call-Center ermöglicht und über ein Zahlterminal verfügt. Nach Kaufabschluss erhält der Kunde einen Bestellcode und kann die Ware mit demselben Code aus dem bereits vorgefüllten Paketroboter entnehmen. Die Selbstbedienungs-Ministores sind laut Betreiber um ein Vielfaches billiger im Unterhalt als eine traditionelle mit Personal betriebene Filiale

Der erste Mini-Store von Telia wurde nun in einer Shopping Mall der estnischen Studentenstadt Tartu eröffnet. Eigentlich war ein öffentlicher Standort auf dem platten Land präferiert worden, an Orten an den Telia aus Kostengründen Filialen geschlossen hatte.

Laut Katre Liberg, Leiterin Sales und Customer Service bei Telia Estland, ist es das Ziel Selfservice Mini-Stores an Orten einzurichten, an denen Telia heute keine Präsenz hat und Kunden dennoch ihre Geräte austauschen, neue kaufen oder bestellte Waren erhalten wollen. Ursprünglich war zwar geplant, den ersten Automaten in einer anderen, kleineren estnischen Stadt zu eröffnen, doch ein geeigneter Standort für den Piloten wurde nicht gefunden.

Wenn es nach Cleveron-Projektleiter Arti Kütt geht, ist es an der Zeit, die Denkweise zu ändern, dass ein Paketroboter nur für Pakete ist. „Ein Paketroboter ist eigentlich eine Lösung für die Auslieferung von Waren, und diese können jede Art von unterschiedlichen Artikeln umfassen. Der interaktive Digital Signage Screen fügt dem Paketautomaten eine weitere Dimension hinzu – er macht die ganze Symbiose zu etwas Neuem, nämlich zu einem intelligenten Selbstbedienungsladen.“