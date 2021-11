Die neue Classic-Tankstelle in Moers ist seit Oktober dieses Jahres in Betrieb. Die Preise für Benzin und Diesel können Kunden von einer LED-Kraftstoffpreisanzeige ablesen, die gemeinsam von DS-Softwareanbieter Sales TV und dem Lichtwerbeunternehmen Ilan Werbe & Lichttechnik aus Neustadt am Rübenberge installiert wurde.

Laut Sales TV handelt es sich bei der Videowall um die größte LED-Kraftstoffpreisanzeige in Deutschland. Auf der knapp sechs Quadratmeter großen LED-Wall laufen abwechselnd Kraftstoffpreise und Werbeinhalte. Zusätzlich werden die Preise auf einem klassischen Preismast dargestellt. Zusätzlich zu den Kraftstoffpreisen hat Classic die Möglichkeit, einen eigenen

Preisslot – zum Beispiel für Kaffee – direkt über das CMS von Sales TV zu füllen.

Erfolgreiche Kooperation

Sales TV und Ilan kooperieren seit mehr als einem Jahr und haben bereits einige Digital Signage-Lösungen in Tankstellen realisiert. Weitere Projekte sollen folgen. Für die Anzeige der Preise arbeitete Sales TV mit dem Kassenhersteller Huth Elektronik Systeme zusammen. Gemeinsam entwickelten sie eine Kassenschnittstelle. Mit dem Sales-TV-Player werden die Kraftstoffpreise aus dem Kassensystem geladen und in Echtzeit auf der LED Videowall dargestellt.