Ein Besuch der Mall of Tripla ist für Helsinki-Besucher empfehlenswert. Die kurz vor der Pandemie eröffnete Shopping Mall zeigt die neuesten Retailkonzepte Finnlands. Eine besondere Rolle hat die Mall für Telekommunikationsanbieter, denn die Unternehmenszentrale des finnischen Marktführers Elisa ist nur wenige Schritte von der Mall entfernt. Motivation für Elisa und die Wettbewerber, das beste Instore-Experience zu zeigen.

Elisa

Der finnische Telekomkonzern stattet seine Stores mit einer ungewöhnlichen OLED-Konstruktion aus. Neben einem Eingangsturm zieht sich ein Displayband unterhalb der Decke in den Raum. Am Ende biegt sich das Displayband nach unten und trifft auf ein weiteres gebogenes Display.

Mit LG OLEDs lassen sich leicht gebogene Installationen realisieren. Die Koreaner bieten eine dedizierte Streckbank an, auf der die Screens in die gewünschte Krümmung gebracht werden können.

DNA

Auch bei der finnischen Telenor-Tochter DNA stehen Dutzende von Mobiltelefonen und Zubehör im Vordergrund. Doch auffallend ist eine großflächige LED an der Rückwand des Stores. Die wandfüllende LED ist nur in der Mitte von einem TV unterbrochen, der fast wie ein Kamin wirkt. Doch anstelle knisternden Holzes zeigt der TV das IPTV-Angebot von DNA.

Uns gefällt die LED, weil sie sehr variabel die Stimmung im ganzen Store beeinflussen kann. Ein Hingucker im sonstigen Telco-Einheitsbrei.

Telia

Der schwedische Telco-Anbieter setzt im Flagshipstore in Helsinki auf LED-Propeller im Eingangsbereich. Das aktuelle iPhone wird dort in einer Glasvitrine in 3D präsentiert. Positioniert wurde der Digital Signage-Touchpoint vor einer farbigen Glaswand, die den Blick in den Store und die große LED-Rückwand beeinträchtigt.