Für den Einsatz in Bergwerken oder Steinbrüchen müssen Touchlösungen hart im Nehmen sein – der britische Touch-Spezialist Zytronic hat für Banlaw, Anbieter von Offroad-Flüssigkeitstransfer-, Mess- und Steuerungslösungen, jetzt ein Touchprodukt für solche besonders rauen Umgebungen geliefert.

Banlaw wollte ein neues Kraftstoffmanagementsystem mit Touch-Steuerung entwickeln und hatte klare Anforderungen an das verbaute Display: Eine robuste Benutzeroberfläche, die dem häufig sehr heißen Wetter widersteht, mit dem die Kunden von Banlaw es in Australien, Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika zu tun haben. Zudem sollte der Touchscreen mit Handschuhen bedient werden können und das ganze Jahr über zuverlässig sowie wartungsarm laufen. Zuletzt musste das Display sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch mitten in der Nacht gut lesbar sein. Die Entscheidung fiel am Ende auf helles Display in Industriequalität, das mit einem robusten, individualisierten Zytronic Zybrid Touch-Sensor und einem maßgeschneiderten seriellen Touch-Controller ausgestattet ist.

Solide Touch-Steuerung auch bei Wüstensonne

Das Ergebnis ist der Banlaw Xpress Field Controller. Die Einheit verwaltet Benutzer- und Geräteidentifikation, Pumpensteuerung, Kugelhahnsteuerung und Durchflussmessung für bis zu vier Tankstutzen. Außerdem bietet sie eine präzise Echtzeit-Tankanzeige für vier Kraftstofftanks. Im Display arbeitet ein 7-Zoll-Zybrid projiziert kapazitiver Touch-Sensor aus Glas mit UV- und IR-Filtern, um das Wärmemanagement des Systems zu unterstützen und das darunter liegende Display vor Sonneneinstrahlung zu schützen. 6 Millimeter dickes, thermisch vorgespanntes Antireflexionsglas gewährt dabei eine hohe Stoßfestigkeit und verringert Reflektionen des Sonnenlichts. Entwickelt wurde die Lösung gemeinsam mit JEA Technologies, einem australischen Anbieter von Touchlösungen.

„Der Preis der Komponente und eine zu erwartende lange Lebensdauer waren beim Einsatz an industriellen Standorten wichtig“, sagt Sebastian Hoppe, Engineering & Development Manager bei Banlaw. Neben dem dynamisch veränderbaren Touchscreen war Banlaw auch eine feste Tastatur wichtig, um häufig verwendete Informationen wie die PIN-Codes der Fahrer, LKW-Kilometerleistung oder Wegstreckenmessungen schnell eingeben zu können. Zytronic entwarf den robusten Touchscreen darum aus einem größeren Stück Glas und druckte dann den gewünschten Sichtbereich zusammen mit fest kodierten, kapazitiven Tasten und einem RFID-Messpunkt unter einen aktiven 10,2-Zoll-Touch-Bereich. Darüber hinaus modifizierte Zytronic seinen ZXY100-Controller, um sowohl eine dynamische Touch-Funktion als auch feste Tasten zu integrieren, die über dasselbe Gerät gesteuert werden. So reduzierte sich die Komplexität der Technik im Display und damit die Gesamtkosten des Systems.

Die ersten 20 Xpress-Einsätze der neuen Lösung, überwiegend in Bergwerken und Steinbrüchen, sind bereits abgeschlossen. Banlaw geht im kommenden Jahr von etwa 170 weiteren Implementierungen aus. Der Xpress Controller erfüllt auch die Anforderungen vieler Betriebe in den Bereichen Landwirtschaft, Straßentransport, Eisenbahn, Bauwesen und Produktion von flüssigen Lebensmitteln.