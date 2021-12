Am Anfang zählte Ströer nicht unbedingt zu den digitalen Vorreitern – doch nun feuern die Kölner DooH-Konzepte aus allen Rohren. Erst in der vergangenen Woche erreichte Ströer den Meilenstein von 1.000 digitalen Roadside-Flächen bundesweit. Auch immer mehr LED-Boards jenseits der Standardgrößen werden von Ströer installierte und in die Vermarktung genommen. Entlang des Münchner Rings kamen LED-Boards an Hausfassaden daz,u während am Karlsplatz-Stachus gleich drei Wechselboards durch eine LED ersetzt wurden.

Nun also weithin sichtbare digitale Dreieckstürme als Leuchtturmflächen am Hauptbahnhof in München. Im Rahmen der Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke unterhalb der Münchner Innenstadt ist der Hauptbahnhof für viele Jahre eine Großbaustelle. Viele statische Ströer-Werbefläche mussten den Bauarbeiten weichen – wohl ein guter Grund, an neuen Standorten im Bahnhof neue DooH-Werbeträgerkonzepte zu testen.

b