Frische Lebensmittel direkt vom Bauern: Das ist die Idee von Crowd-Farming, die Verbraucher und Produzenten näher zusammenbringen soll. Jetzt startet das Unternehmen, das nach eigenen Angaben Europas Marktführer für Farmer-to-Consumer ist, seine erste große Out-of-Home-Kampagne in Deutschland. Unterstützt wird Crowd-Farming dabei von JCDecauxs Nurture-Programm für Start-ups.

Die Kampagne wird in mehreren Großstädten zu sehen sein, unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln und Stuttgart. Zusätzlich wird sie im nationalen Fernsehen, auf Youtube und in den sozialen Medien – Facebook, Instagram, Tiktok und Pinterest – platziert. Verantwortlich für Strategie, Kreation und Mediaplanung ist die Agentur Social Social aus Berlin.

Unter dem Claim #Isswiedubist orientiert sich die Kampagne an der Art und Weise, wie die Zielgruppe Medien konsumiert – modular, im Handy-Stil und mit Split-Screen.

Crowd-Farming bietet nachhaltigen Landwirten eine One-Stop-Shop-Plattform, um ihre Produkte ohne Zwischenhändler direkt an den Endverbraucher zu verkaufen. „Out-of-Home ist für uns ein neuer Kommunikationskanal, der unsere Botschaft verstärkt und uns hilft, Vertrauen in unsere Marke aufzubauen. Die Zusammenarbeit mit einem umweltbewussten Partner war für uns eine wichtige Voraussetzung. WallDecaux hat uns hier mit seinem Netzwerk überzeugt“, sagt Aleksandra Rutyna, CMO von Crowd-Farming.

Unterstützung für Start-ups

„Mit dem plattformbasierten Direct-to-Consumer-Ansatz passt Crowd-Farming perfekt zum Nurture-Programm“, so Jonas Kofahl, Director Digital and Creative OOH bei WallDecaux und Leiter von JCDecaux Nurture in Deutschland. „Wir freuen uns, den nachhaltigen Ansatz von CrowdFarming zu unterstützen, indem wir dem Unternehmen eine Stimme in der realen Welt geben. Und somit dabei helfen, das Vertrauen und die Awareness der Marke reichweitenstark in Szene zu setzen.”

JCDecaux Nurture arbeitet direkt mit Start-ups, Inkubatoren und Accelerator-Programmen sowie VCs zusammen und bietet Zugang zu einem internationalen Programm sowie umfangreiche Unterstützung, zum Beispiel durch die Nutzung von Daten für die Mediaplanung oder einem Mentoring zur Werbemitteloptimierung.