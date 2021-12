Besucher des neuen Falabella Flagshipstores im Einkaufszentrum Parque Arauco im Nordosten der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile können die 16m hohe LED-Videowall nicht übersehen. Eines der vielen Projekte des spanischen Digital Signage Integrators Trison in Lateinamerika. Die Spanier haben nicht nur die LED-Wand geliefert, sondern entwickeln auch den Content. Verantwortlich dafür zeichnet sich die Digitalagentur Necsum Trison aus Bilbao, die bereits vielen Einkaufszentren in Europa, Asien und Lateinamerika ihren digitalen Stempel aufgedrückt hat.

Doch im Falabella Flagshipstore steckt noch eine ganze Menge mehr Europa. Der chilenische Retailer ist einer der größten Einzelhändler Lateinamerikas und ohne Frage der innovativsten Player auf dem Kontinent. Im nächsten Jahr plant Falabella die Eröffnung von 21 neuen Geschäften in Chile, Peru, Uruguay, Kolumbien und Mexiko. 2022 plant Falabella auch die Eröffnung des ersten Ikea in Südamerika.

Doch Größe allein reicht den Kaufleuten aus Santiago nicht aus, das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf der Beschleunigung der Digitalisierungsinitiative, um Produktangebote und Dienstleistungen auf einer Plattform zu integrieren – im Backend mit Lieferanten und mit allen Tochtergesellschaften (Falabella, Sodimac, Tottus, Linio) sowie extern mit Fintech-Diensten und auf der Fläche für Kunden. (Bericht der chilenischen Portal Chocale)

Dazu reist das Managementteam mehrmals im Jahr nach Spanien, Deutschland und zehn anderen Ländern (u.a. Estland, Südkorea) um von den Besten der Welt zu lernen. Denn auch in Südamerika breitet sich eCommerce-Anbieter wie Amazon und MercadoLibre (Argentinien) immer mehr aus und der stationäre Handel muss sich neuerfinden. An der Spitze der Innovation steht Falabella. So finden Kunden im neuen Flagshipstore in Santiago neben interaktiven LEDs (Made in Spain) auch intelligente Umkleiden, Beleuchtungskonzepte und Retail Systeme (Made in Germany).

Der Customer Journey und das Produkterlebnis wird durch zahlreiche Technologien unterstützt. So können Kunden mittels AR-App und Laserprojektion auf dem Boden die Größe neuer Falabella-Möbel im Store ausprobieren. In der Schuhabteilung messen Scanner die exakte Schuhgröße. Click & Collect erfolgt über Automaten von Cleveron aus Estland. Neben Innovation lag der Fokus auch auf Nachhaltigkeit – nicht nur im Gebäudemanagement sondern auch der Energieverbrauch der Digital Signage und Retail Tech Touchpoints.

