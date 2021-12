Die ISE, die vom 1. bis zum 4. Februar 2022 in Barcelona stattfindet, hat Einzelheiten zu ihrem Thought-Leadership-Programm für 2022 bekannt gegeben. Dieses beinhaltet das umfangreiche Angebot an Konferenzen, den Bildungsangeboten von Avixa und Cedia sowie Ausstellungsbühnen und Networking-Lounges.

Das Programm soll ISE-Besuchern helfen, sich über die wichtigsten vertikalen Märkte und die neuesten technologischen Entwicklungen zu informieren.

Mike Blackman, Geschäftsführer von Integrated Systems Events, kommentiert: „Die ISE ist viel mehr als nur die Ausstellungsfläche. Die Besucher bekommen nicht nur die neuesten Innovationen von Weltklasse-Marken aus der ProAV-Branche zu sehen, sondern es gibt auch eine riesige Auswahl an inspirierenden Bildungs- und Konferenzprogrammen, die verborgene Juwelen aufdecken, eine Welt der Möglichkeiten aufzeigen und wichtige Themen ansprechen, mit denen die Unternehmen von heute konfrontiert sind, um wieder ins Geschäft zu kommen.“

Sieben Konferenzen in fünf Tagen

Insgesamt finden während der ISE-Woche sieben Konferenzen statt, die sich an die wichtigsten vertikalen Märkte richten, die von der professionellen AV-Branche bedient werden; das vollständige Konferenzprogramm ist auf der ISE-Website zu finden. Zu den Themen gehören die Schaffung sicherer, nachhaltiger und intelligenter Gebäude, Innovationen, die den Arbeitsplatz neu gestalten, die neue Agenda der digitalen Beschilderung und die Erforschung der Strategien, Lernmodelle und Trends, die den Einsatz digitaler Lerntechnologien in Universitäten, Schulen, Unternehmen und Schulungseinrichtungen vorantreiben.

Zudem steigt am Tag vor der Messe, dem 31. Januar, der Digital Signage Summit ISE. Wieder hat Veranstalter invidis spannende Vorträge und hochkarätige Rednerinnen und Redner bereitgestellt. Nutzen Sie die Chance, bei diesem wichtigen Digital Signage-Event dabei zu sein.

Avixa und Cedia mit Bildungsangeboten

Die AV Experience Zone, die von Avixa organisiert wird, will innovative AV-Lösungen und die neuesten Branchentrends zeigen. In dieser in spanischer Sprache präsentierten Veranstaltung werden einwandfrei ausgeführte AV-Projekte vorgestellt und Use Cases präsentiert. Die zweite Ausgabe der AV Experience Zone richtet sich sowohl an Endverbraucher aus den wichtigsten vertikalen Märkten als auch an professionelle Techniker.

Sarah Joyce, Chief Global Officer bei Avixa, erläutert: „Wir werden Themen wie Unified Communications für den Unternehmens- und Gastgewerbesektor, neue Erlebnisse durch Kreativität und Digital Signage-Lösungen für den Einzelhandel, digitale Lösungen für das Bildungswesen, die Rolle von AV bei der Entwicklung des traditionellen Rundfunks hin zu neuen Plattformen und vieles mehr untersuchen.“

Cedia veranstaltet auch ein umfassendes Programm zur beruflichen Weiterbildung mit Workshops und Sitzungen. Matt Nimmons, Geschäftsführer von Cedia EMEA, erklärt: „Der langfristige Erfolg unserer Branche hängt von gut ausgebildeten und professionellen Arbeitskräften ab. Auf der ISE 2022 haben wir ein hervorragendes Angebot an Veranstaltungen zusammengestellt, die unsere Community dabei unterstützen, ihre Fähigkeiten zu erweitern und sicherzustellen, dass die Integratoren bei allen technischen und geschäftlichen Herausforderungen an der Spitze stehen können. Dank unseres All-Access-Trainingspasses sind diese Schulungen zudem sehr preiswert.“

Einzelheiten zu den Veranstaltungen finden sich auf der ISE-Website. Besucher können ihr Ticket hier buchen.

Natürlich setzt sich die Messe auch intensiv mit dem Thema Coronavirus auseinander. Lesen Sie hierzu diesen invidis-Beitrag: