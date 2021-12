Die wichtigste Nachricht zuerst – die ISE liegt weiter im Plan und wird in der Woche vom 31. Januar 2021 an wieder das Herz der weltweiten Digital Signage-Branche sein. Trotz vieler Gerüchte – es bleibt dabei: Die ISE findet vom 1. bis 4. Februar in Barcelona mit mehr als 700 Ausstellern statt. Mit dabei sind so gut wie alle großen Aussteller – insbesondere auch Samsung, LG, Sharp-NEC, Sony, Panasonic, PPDS (Philips), Vestel, Iiyama und hunderte weitere Digital Signage-Anbieter.

Der aktuelle Hallenplan auf der ISE-Website (Link) zeigt gutgebuchte Hallen. Die größten Veränderungen fanden in den vergangenen Tagen in der Digital Signage-Halle statt. Hier wurde die Hallenaufplanung pandemiebedingt angepasst. Mit Scala (Stratacache), Grassfish (Vertiseit), Navori, NDS, MDT, Brightsign, Broadsign, Easescreen, Telelogos, SignageOS, Spinetix und Tripleplay (Uniguest) sind alle üblichen Digital Signage-Plattformanbieter vor Ort. Auch große IT-Player wie Google und Intel sind auf der ISE 2022 mit eigenen Ständen vertreten.

Auch wenn China die Grenzen weiter geschlossen hält und somit chinesische Aussteller und Fachbesucher nicht nach Barcelona reisen dürfen, sind die großen Anbieter aus China mit ihren neuesten Produkten und Lösungen sowie Mitarbeitern der europäischen Büros vertreten. Ob Absen, Unilumin, Leyard oder Aoto: Alles was in LED Rang und Namen hat, wird in Barcelona präsent sein.

Eine ISE ohne invidis wird es auch 2022 nicht geben – das Team von invidis wird in der ISE-Woche nicht nur ausführlich von der Messe berichten, sondern veranstaltet am Vortag die DSS ISE mit mehr als 40 hochkarätigen Sprechern. Zusätzlich führt invidis in exklusiven Guided Tours Endkunden-Delegationen (Retailer, Hospitality und andere) über die ISE. Auch jenseits des ISE-Messegelände zeigt invidis in Barcelona Flagge. Details dazu Anfang Januar.

Der Elefant im Raum: die Pandemie-Entwicklung

Natürlich verfolgen die staatlichen spanischen Stellen, die Messe Barcelona und die ISE die aktuelle Entwicklung der Pandemie täglich. Stand heute ist die Infektionslage in Spanien noch verhältnismäßig gut. Auch wenn die Inzidenzwerte vergleichbar mit Deutschland sind, liegt die Hospitalisierungsrate weit unter der DACH-Region, da die Impfquote mit 80 Prozent der Gesamtbevölkerung zu der höchsten in Europa gehört.

Seriöse Aussagen zur Pandemieentwicklung Anfang Februar sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, vor allem aufgrund der Omikron-Virusvariante. Positive Auswirkung hat das im Vergleich zur DACH/Benelux-Region mildere Winterklima am Mittelmeer.

Für die Einreise nach Spanien ist weiterhin eine Registrierung via Website/App bei den spanischen Behörden notwendig und ein aktueller Impfschutz. In Barcelona gilt zurzeit 3G und Maskenpflicht in Innenräumen, Restaurants, Bars et cetera. Es ist empfehlenswert, dass nur Geimpfte mit Booster sowie Genesene (2G) den ISE-Besuch planen. Auch wenn zurzeit Boosterimpfungen noch nicht vorgeschrieben sind.