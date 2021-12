„Die Zusammenarbeit mit Jolt markiert den Beginn einer schnellen Umstellung auf den Service für unseren wachsenden Kundenstamm im Bereich der Elektromobilität. Der Merlin-One Ultra-Fast Charger ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir unser Angebot an E-Mobilität flexibel ausbauen und die Herausforderung einer langwierigen und kostspieligen Aufrüstung des Stromnetzes überwinden können. Wir freuen uns, gemeinsam mit Jolt auf diese E-Reise zu gehen“, sagt Ronald Kempen, Geschäftsführer von Tamoil Nederland.

Die Merlin-One-Ladestation wurde von Jolt speziell für Ladesituationen in Städten konzipiert und entwickelt, in denen das bestehende Stromnetz die Bereitstellung ultraschneller Ladevorgänge erschwert. „Sobald das Projekt in Betrieb ist, werden die Fahrer in der Lage sein, ihren wöchentlichen Fahrbedarf in 10 bis 15 Minuten aufzuladen, eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zu den bestehenden Ladealternativen zu Hause und auf der Straße“, so Maurice Neligan, CEO von Jolt.

Dieses Kooperationsprojekt mit Tamoil ist Teil der Charge-My-City-Kampagne von Jolt, die darauf abzielt, den Mobilitätswandel in den Kommunen zu fördern, indem sie Grundstückseigentümer, Finanziers und Betreiber von Ladestationen in regionalen Ladeprojekten zusammenbringt.