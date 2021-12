Mit einer Spendenaktion hat der Hersteller von Outdoor-Bekleidung Patagonia Rekordumsätze am Black-Friday verbucht. Das Unternehmen hatte angekündigt, 100 Prozent seiner weltweiten Einzelhandels- und Online-Verkäufe an dem Shopping-Tag dem Umweltschutz zu spenden. Die Resonanz auf die Aktion mit dem Titel #loveourplanet übertraf die Erwartungen der Marke bei weitem: Patagonia erzielte am Black-Friday nach eigenen Angaben einen Umsatz von 10 Millionen US-Dollar.

„Wir hatten mit einem Umsatz von 2 Millionen US-Dollar gerechnet. Das haben wir um das Fünffache übertroffen. Die enorme Liebe, die unsere Kunden dem Planeten am Black-Friday entgegenbrachten, ermöglicht es uns, jeden Cent an Hunderte von Umweltorganisationen zu spenden, die auf der ganzen Welt tätig sind“, schreibt das Unternehmen in seinem Blog und bedankt sich zugleich bei seiner Community.

Patagonia ist unter anderem auch Mitglied von ‚1% for the Planet‘, einer Allianz von Unternehmen, die sich mit den sozialen und ökologischen Auswirkungen der Industrie befassen und versuchen, die Umwelt für die nächsten Generationen zu erhalten. Dazu spenden die Mitglieder 1 % ihres jährlichen Gesamtumsatzes an verschiedene Umweltgruppen.