Die Weihnachtskampagne von Nespresso entstand in diesem Jahr in Kooperation mit der kolumbianischen Modedesignerin und Künstlerin Johanna Ortiz: Unter der kreativen Leitidee „Gifts of the Forest“ ist der Raum ausgewählter Schaufenster mithilfe von Augmented Reality erweitert – Schallwandler machen diese mit „Forest Sound“ zum Klangobjekt.

Mit seiner einzigartigen Kampagne setzt die Nestle-Marke Nespresso neue Akzente im Bereich Retail Experience: Besucher der weltweiten Nespresso Boutiquen erwartet eine außergewöhnliche phygitale Schaufenster-Gestaltung aus der Feder der Nespresso-Agentur Liganova. Mithilfe von Augmented Reality (AR) und einer besonderen Sound-Technologie wird die Kampagnenidee „Gifts of the Forest“ in die Fußgängerzone gebracht und das Motto der diesjährigen „Festive Campaign“ von Nespresso eindrucksvoll im digitalen Raum erweitert. Ein passendes interaktives Gewinnspiel, welches über das Scannen eines QR-Codes am Schaufenster aktiviert wird, ergänzt die Kampagne um einen Gamification-Ansatz.

Tiziana Della Croce, Global Shopper Brand Experience Manager bei Nespresso, sagt: „Liganova hat es geschafft, unsere Schaufenster flächendeckend mit einer innovativen, digitalen Retail Experience zu erweitern und mit einer begehbaren Aktivierung zu versehen – und dies nicht nur für einen einzelnen ausgewählten Flagshipstore, sondern als globale Kampagne für Nespresso Boutiquen weltweit. Damit setzen wir in diesem Jahr neue Maßstäbe.“

Die kreative Idee der Retail-Kampagne für 650 Boutiquen weltweit entstand in Zusammenarbeit mit der kolumbianischen Modedesignerin und Künstlerin Johanna Ortiz; die Branding-Experten von FutureBrand mit Sitz in Paris entwickelten das kreative Retail-Konzept. Liganova war verantwortlich für das Design-Engineering, die Produktion und den globalen Roll-out in über 650 Boutiquen weltweit sowie für die Entwicklung der phygitalen Erlebniswelt.

„Gifts of the Forest“ ist noch bis Ende Januar 2022 zu sehen. Ziel ist es, die Brand Awareness für Nespresso zu erhöhen, einen „Drive to“-Store zu kreieren sowie für Relevanz und Sichtbarkeit in der jüngeren und digital-affinen Zielgruppe zu sorgen.