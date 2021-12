Mitte November ging der erste „Event-Pop-Up Store“ im Westpark Shopping-Center in Ingolstadt ans Netz. Der Store setzt auf das sogenannte Retail-Theatre-Konzept sowie eine umfangreiche technische Ausstattung, um flexibel in kurzer Zeit umgestaltet werden zu können. Marken sollen so angeregt werden, neue stationäre Events in Szene zu setzen. Die immer neuen Produkt- und Themenwelten sollen wiederum Kunden und Passanten wieder in die Innenstädte ziehen. Erfinder, Anbieter und Betreiber des Event-Pop-Ups ist die Digitalagentur Von7 aus Dresden.

Der Laden wird im Monatsrhythmus von immer anderen Marken und Unternehmen bespielt. Dabei lässt sich die Fläche nicht nur als Marken-Showroom und normaler Retail-Store nutzen, sondern auch als Showbühne, als Eventraum, Social-Media-Studio oder Filmkulisse. Motor des Store-Konzepts ist eine digitale Toolbox: Über digitale Screens und deckenhohe LED-Walls sowie eine Sound-Anlage verwandelt sich die Fläche in eine individuelle Markeninszenierung. Hinzu kommen neutrale, flexible und teilweise rollbare Raum- und Ladenbau-Module von den Store-Designern der Firma Kultobjekt. Darunter finden sich auch Bühnenelemente und Umkleidekabinen, die sich beliebig platzieren oder wegräumen lassen.

Ein digital steuerbares Beleuchtungssystem erzeugt die jeweils erwünschte Stimmung. Von den Farben der Marken-CI bis zur Show-Beleuchtung für Live-Auftritte oder Kaminfeuer-Talks. Im hinteren Bereich der Fläche findet sich mit dem „360 Universe“-Satellit zudem ein integriertes, professionell ausgestattetes Filmstudio mit Projektor, Greenwall, Teleprompter und Kamera. Hier lassen sich Live-Events sowie PR-Aktionen dokumentieren und streamen oder auch digital inszenierte Shopping-Events oder Videos für Social Media produzieren.

Plug-and-Play-Store

Laut Von7 sind die Möglichkeiten für die Nutzung des Stores vielfältig: ob für Shopping-Shows, Kleinkunst-Events, Bühnenauftritte von Comedians, Promotion von Waren- oder Markenwelten, verkaufsfördernde Kampagnen, Produkttests und -Neueinführungen, digitale Showrooms mit Webshop-Anbindung, Manufakturen und Kunsthandwerkliches, Sonderverkäufe, PR-Events und vieles mehr.

Zur Premiere beispielsweise ist der Event-Pop-Up Store kurz vor Weihnachten für die erzgebirgischen Weihnachtsschmuck-Manufakturen und den Tourismusverband Erzgebirge in eine glitzernde Weihnachtswunderwelt verwandelt worden. Wie ein begehbares Schaufenster lassen sich hier die traditionellen Manufaktur-Produkte aus dem Erzgebirge erkunden – und bei Gefallen über den QR-Code bestellen. Kinder, die den Hufspuren auf dem Boden folgen, dabei Buchstaben sammeln und den Namen des weißen Hirschs im Laden erraten, erhalten ein Geschenk. Der TVE, Tourismusverband Erzgebirge, informiert mithilfe digitaler Bildmedien über die Region als Urlaubsland. An einem Service-Desk können Besucher Gastgewerbeverzeichnisse einsehen, Reisen buchen und vieles mehr.

Ein thematischer Gesamtauftritt mehrerer Teilnehmer aus Shopping, Info und Unterhaltung wie hier könne im traditionellen Einzelhandel so nicht stattfinden, betont Von7. Standortsuche, Koordination und Technik seien zu aufwe ndig, zu kostspielig und kaum rentabel. Aber genau solche hybriden Inszenierungen brauche es in der heutigen Retaillandschaft, um Kunden anzuziehen, so die Agentur. Das Format Event-Pop-Up-Store soll diese Hürden aus dem Weg räumen.

Marken, Unternehmen oder Veranstaltern können den Store bei der Agentur für ein bis drei Monate buchen. Die Inszenierung, die Technologie, Ladenbau und die Dienstleistung stellt Von7 im Baukastenprinzip zur Verfügung. Der jeweilige Mieter bucht modulweise, je nach Wunsch und Bedarf. Als externer Dienstleister kümmert sich die Agentur dann um alle organisatorischen Abläufe und die Bespielung der Touchpoints. Wenn erwünscht mit Fullservice bis hin zu Instagram-Account, Youtube-Videos, Content-Creation und Kunden-Monitoring.

Laut Von7 ist der Event-Pop-Up-Store im Ingolstädter Westpark der erste von derzeit sechs geplanten Stores. Der Roll-out des Formats in den nächsten Jahren sei in Planung.