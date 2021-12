einer Partnerschaft mit dem Leeum Museum of Art in Seoul zeigt Samsung antike Werke koreanischer Künstler auf Lifestyle-TV Displays der Marke The Frame. Besucher sollen den seltenen Stücken dadurch näher kommen können als je zuvor.

In einer neuen Ausstellung zeigt das Leeum Museum of Art 17 seltene Werke koreanischer Kunst auf den Lifestyle-TVs „The Frame“ von Samsung. Das Kunstmuseum in Südkoreas Hauptstadt Seoul im Stadtviertel Hannam-dong wird von der Samsung Foundation of Culture betrieben. Es besteht aus zwei Teilen und beherbergt sowohl traditionelle koreanische Kunst als auch zeitgenössische Werke.

Die im Rahmen der Partnerschaft mit Samsung auf The Frame ausgestellte Kunst stellt eine repräsentative Auswahl aus der Sammlung des Museums. Darunter sind Werke wie „Gunseondo“ („Nationaler Schatz“), das als das größte Meisterwerk des Malers Kim Hong-do aus der Joseon-Zeit in Südkorea gilt. Weiter umfasst die Ausstellung Gemälde wie das „Original Phoenix Gate“, den Nationalschatz „Daebanggwangbulhwaeomsutra Band 31“ oder „Gyeonggi Gamyeongdo“ aus der späten Joseon-Dynastie.

Alle ausgewählten Werke, die auch in der Dauerausstellung des Leeum Museum zu sehen sind, zeichnen sich laut Samsung durch ihre aufwendigen Muster und ihren schönen Farbausdruck aus. So sollen die darstellerischen Möglichkeiten der The Frame TVs zum Ausdruck gebracht werden. Außerdem können Besucher den Werken, die sonst zu ihrer Erhaltung und Sicherheit hinter dicken Glasvitrinen liegen, auf den Displays so nah wie nie zuvor kommen, betont das Museum.

Mit der Aktion wird zugleich der Kunst-Abonnementservice der The-Frame-TVs promotet. In deren Art Store finden sich rund 1.600 Werke von 50 Samsung-Partnern aus der ganzen Welt, darunter der Louvre in Frankreich, das Prado-Museum in Spanien und das Van-Gogh-Museum in den Niederlanden. Ob die Werke der Ausstellung im Leeum Museum ebenfalls in den international verfügbaren Katalog aufgenommen werden, gab Samsung nicht bekannt. Allerdings würde koreanische Kunst die sonst eher westlich orientierte Auswahl sicherlich gut ergänzen.