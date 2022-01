Die Sorge vieler Verbraucher, sich bei der Berührung von Flächen im öffentlichen Raum anzustecken, ist seit der Pandemie sprunghaft gestiegen. Dazu zählt insbesondere auch die Nutzung von Touchscreens. Die Digital Signage-Alternative sind Touchscreens, die völlig berührungsfrei mit Gestensteuerung bedient werden können.

Dazu nutzen Anbieter eine sensorgenerierte virtuelle Touchebene wenige Zentimeter (in der Regel 5) vor dem Screen. Interessanterweise sind es zwei europäische Start-ups – Ameria aus Heidelberg und Inui Studio aus Luxemburg – die weltweit die bisher einzigen Touchless-Lösungen anbieten.

Gestensteuerung Touchless Digital Signage-Lösungen funktionieren mit Gestensteuerung wenige Zentimeter vor dem Displayglas. Dazu setzen die beiden Anbieter auf proprietäre Bildverarbeitungsalgorithmen und Sensoren, die um die Screens platziert werden. Inui Studio platziert Sensoren am oberen Displayrand, während Ameria auf Sensoren sowohl oben als auch unten am Screen setzt. Nutzer können über bekannte Touchgesten – wie Klick-, Doppelklick-, Drag & Drop-, Schiebe- und Zoom-Interaktionen – mit den Screeninhalten präzise interagieren. Falls ein Nutzer zu nahe an den Screen fasst, erhält er ein optisches Feedback.

Samsung kooperiert in Europa mit Inui Studio, die basierend auf dem Samsung QM55 Digital Signage Display eine Touchless Stele für den Transportsektor entwickelt haben. In Nordamerika nutzen erste QSR-Ketten bereits die Touchless-Lösung für Orderterminals.

Inui Studio integriert Samsung 55″-Displays, optische Airtouch-Sensoren und einen leistungsstarken Intel-Mediaplayer in ein Kiosk-Metallgehäuse. Die Inui Studio Serie 3 ist für stark frequentierte Umgebungen wie Bahnhöfe konzipiert und in verschiedenen Farben erhältlich.

CFL Luxemburger Bahn erster Kunde in Europa

Der nationale Luxemburger Eisenbahnbetreiber CFL testet als erster europäischer Kunde die Airtouch-Kiosklösungen von Inui Studio und Samsung. Seit der Pandemie ist Luxemburg das erste Land weltweit, das die Nutzung des ÖPNV und Schienenverkehrs für Bürger komplett kostenlos anbietet. Damit konnten viele neue Nutzer für den umweltfreundlichen Transport gewonnen werden, die mit dem Angebot und den Fahrplänen wenig vertraut sind.

Die CFL testet nun in der Praxis mit mehreren Airtouch Kiosk-3-Systemen an zwei luxemburgischen Bahnhöfen, wie Gestensteuerung von Passagieren angenommen wird. Die Kiosksysteme bieten Abfahrtszeiten in Echtzeit an sowie viele nützliche Zusatzinformationen.

Marc Wengler, CFL-Generaldirektor „Mit den berührungslosen Displays bieten wir unseren Kunden eine innovative Informationslösung an. Vor allem im aktuellen Gesundheitskontext ist Airtouch ein mehr als adäquates Mittel, um die Informationen anzuzeigen, die sie benötigen.“

Jon Raines, BDM Transportwesen bei Samsung Europa, kommentiert: „Wir freuen uns, dass Samsung für dieses bemerkenswerte Projekt ausgewählt wurde. Die Pandemie hat viele Fragen zur Sicherheit der Kunden aufgeworfen, und wir sind bestrebt, mit unserem Partnernetz zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir weiterhin Innovationen auf der Grundlage der realen Situation entwickeln.“

Olivier Raulot, Gründer und CEO von Inui Studio, sagt: „Wir sind sehr stolz darauf, mit Samsung für die allererste Implementierung unserer Technologie in Europa zusammenzuarbeiten. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sich Touchless auf natürliche Weise auf dem weltweiten Markt durchsetzen wird. Airtouch ist so einfach zu bedienen wie ein herkömmlicher Digital Signage-Touchpoint mit dem Vorteil der Hygiene.“