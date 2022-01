Der Burj Khalifa in Dubai ist nicht nur als das höchste Gebäude der Welt bekannt sondern auch für die größte Digital Signage Medienfassade. Mit 770m Höhe kommt keine LED-Installation auch ansatzweise in die Nähe. Seit Sylvester 2018 ist die vom kanadischen LED-Spezialisten Saco entwickelte Medienfassade am Burj Khalifa fester Bestandteil der Neujahrsfestivitäten.

Auch zum Jahreswechsel 2022 bewiesen das Emirat Dubai und der Immobilienentwickler Emaar wie man Momente mit WoW inszeniert. Dubai ist zur Zeit auch Gastgeber der Expo 2020 und die Vereinigten Arabischen Emirate feierten im Dezember das 50. jährige Jubiläu,m der Staatsgründung.