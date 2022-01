Auf der CES stehen Consumer Lösungen und nicht Digital Signage im Fokus, doch zwischen den Zeilen der Pressemitteilungen lassen sich auch Trends für B2B-Displays entdecken. Großformatige OLED-Displays bleiben die Innovationsstory für LG. Die Koreaner zeigen neue Größen 83“ und 97“ und mehr AI-Rechenpower für bessere Bildqualität. Auch die Helligkeit kann durch AI und Thermomanagement verbessert werden, auch wenn der große Schritt erst mit der neuen OLED-Generation OLED.EX ab Sommer kommt.

Das LG-eigene SmartTV Betriebssystem WebOS wurde für 2022 upgegraded. Auch wenn die in Las Vegas präsentierten neuen Endkunden-Features für den B2B-Einsatz von Digital Signage irrelevant sind, verspricht die SoC-Plattform und das OS mehr Rechenpower und volle Matter-Konnektivität. So wie Consumer TVs zur Zentrale für Smart Home werden können professionelle Digital Signage Display SoC-Plattformen in Zukunft der Hub für Sensoren und Analytics werden. Gerüchtweise werden auf der ISE die ersten Lösungsansätze bereits gezeigt, allerdings nicht bei LG oder Samsung sondern von Partnern.

Auch bei klassischen LCDs gibt es noch weitere Innovationen. LG setzt mit QNED auf Micro LED in der Hintergrundbeleuchtung. Damit können die Panels pixelgenau angeleuchtet werden für besseren Kontrast und mehr Energieeffizienz. Nachhaltigkeit, Circular Economy und Energieeinsparungen sind neben Technologie die großen Themen der kommenden Tage.