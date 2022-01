Die Expo 2020 in Dubai ist nicht nur eine Plattform für Länder und Ideen für die Zukunft, sondern auch ein Schaufenster für globale Marken. Pepsico, Cartier, L’Oréal, SAP, DP World, Siemens und Mastercard sind alle auf der Expo 2020 Dubai vertreten. So vielfältig wie die Unternehmen sind auch ihr Vorgehen, sich zu präsentieren. invidisXworld hat sich in diesem Video genauer angesehen, wie sich Unternehmen auf der Expo-Bühne präsentieren:

Pepsico ist auf der Expo mit vollautomatischen Läden sowie einem Pepsi- und Lays-Erlebnisraum allgegenwärtig. Direktverkauf und Markenerlebnis stehen bei diesen Konzepten im Mittelpunkt. Der Mastercard Cube verfügt über eine weithin sichtbare LED-Hülle an der Außenseite und Mixed-Reality-Erlebnisse im Inneren.

Im Gegensatz dazu ist Cartier als Sponsor des Frauenpavillons präsent und stellt eine starke Botschaft in den Mittelpunkt seiner Präsenz. L’Oréal vermischt in seinem „La Maison L’Oréal Paris Beauty Concept Store“ Social Messaging und Produktpräsentation. Der Store bietet nicht nur die neuesten Schönheitsprodukte der Marke an, sondern verfügt auch über eine interaktive Digital Signage-Installation gegen Belästigung auf der Straße.

LED und Wasservorhang

Das in Dubai ansässige Unternehmen DP World setzt mit seinem mehrstöckigen Pavillon, der viele der großen Länderpräsenzen in den Schatten stellt, ein großes Zeichen. Der Pavillon – der nach der Expo als Schulungs- und Tagungsstätte genutzt werden soll – bietet faszinierende Einblicke in die Herausforderungen und Lösungen der globalen Logistik. Zahlreiche digitale und interaktive Bereiche laden die Besucher zum Erkunden und zur Interaktion ein. Das Herzstück des Pavillons ist die „Flow Gallery“ mit einer riesigen LED-Wand und interaktiven Wasservorhängen.

Andere Marken wie SAP und Siemens halten sich eher im Hintergrund und stellen der Expo Infrastruktur und Dienstleistungen zur Verfügung Mit Büros und Besprechungsräumen auf dem Expo-Gelände liegt der Fokus eindeutig auf B2B-Beziehungen.