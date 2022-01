Während große Marken wie Adidas, Nike und Zara schon früh damit begonnen haben ein eigene Metaverse Präsenz zu entwickeln, kündigte nun auch H&M an Kunden virtuell mit der aktuellen Mode zu versorgen. Der Metaverse H&M Store bietet Fans der Marke einen virtuellen dreidimensionalen Store. Kunden können zukünftig in einer virtuellen H&M Filiale shoppen gehen – ganz so wie in der echten Welt. Doch die Kleidung ist ein virtueller Digital Twin und kann nur in der virtuellen Metaverse-Welt getragen werden. Bezahlt wird mit virtuellen Crypto-Currencies.

Zukünftig planen der Digitalanbieter Ceek zusammen mit H&M auch die gleichzeitige Bestellung und Bezahlung der Kleidung für das Metaverse und im richtigen Leben. Somit können H&M Kunden vor dem Bildschirm den gleichen Style tragen wie im virtuellen Metaverse.

Und auch im Metaverse möchten Brands und Designer nicht auf Digital Signage und DooH verzichten. Ob bei H&M im Store oder auf öffentlichen Plätzen wie es bereits Ocean Outdoor ermöglicht. Die selbe DooH-Kampagne sowohl in der richtigen Welt wie auf Metaverse. Reichweite und Brand Experience ist alles.