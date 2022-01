Über Jahrzehnten waren Aldi-Kassiererinnen Retail-Helden – alle Preise im Kopf und dank optimierter Prozesse wurde nirgends im Einzelhandel so schnell kassiert wie bei Aldi. Doch das Angebot des Harddiscounter erweiterte sich und Scannerkassen und Kartenzahlung wurden eingeführt. Die nächste Entwicklungsstufe waren Self Check-out Zonen die weltweit in ausgewählten City-Filialen getestet werden. Der Prozess dauert erheblich länger aber beschäftigt Kunden und verkürzt die „gefühlte Wartezeit“. Nun die wirkliche Evolution – mit Aldi Shop & Go fällt der Checkout-Prozess ganz weg, Sensoren an der Decken erfassen die Warenentnahme und Aldi rechnet direkt über die App ab.

In dieser Woche eröffnete im Londoner Stadtteil Greenwich mit Aldi Shop&Go der erste kassenlose Store des Discountriesens. Der neue Konzeotstore in der Greenwich High Street ermöglicht es Kunden, ihren Einkaufsvorgang abzuschließen, ohne ein einziges Produkt zu scannen oder an einer Kasse anzustehen. In den Schaufesnter der City-Filiale informieren großformatige Digital Signage Screens über das neue Konzept und die aktuellen Angebote.

Das Konzept von kleinen kassenlosen City-Stores ist nicht neu. Amazon etablierte im Januar 2028 das Konzept mit dem ersten Amazon Go Store unweit der Konzernzentrale in Seattle. Viele Lebensmittelketten folgten weltweit, Aldi adaptierte das Konzept nun erstmals auch in die Discountwelt und setzt mit der Aifi-Lösung auf ein System, das ersmals ohne Sensoren im Regal auskommt. Sehr relevant für Aldi, die viele Warengruppe direkt von Paletten verkaufen.

Vor dem Check-in in der kassenlosen Aldi-Filiale müssen Kunden die Aldi Shop&Go-App herunterladen, mit der sie den Laden betreten, ihre Artikel abholen und nach dem Einkauf einfach wieder gehen können. Beim Verlassen des Ladens werden die Einkäufe automatisch über die gewählte Zahlungsmethode abgerechnet und eine Quittung erscheint in der App.

Das kassenlose Einkaufssystem, das von dem führenden Technologieanbieter AiFi bereitgestellt wird, nutzt speziell positionierte Kameras, um zu erkennen, welche Produkte die Kunden mitgenommen haben, und belastet diese dann beim Verlassen des Ladens mit ihrem Aldi Shop&Go-Konto.

Kunden, die Alkohol kaufen möchten, können ihren Einkauf mit Hilfe einer Gesichtserkennungstechnologie autorisieren. Diese von Yoti zur Verfügung gestellte Technologie ermöglicht es den Kunden, ihr Alter innerhalb von Sekunden über die Aldi Shop&Go-App zu bestätigen. Diejenigen, die sich gegen die Nutzung des Systems entscheiden, werden stattdessen von einem Filialmitarbeiter auf ihr Alter überprüft.