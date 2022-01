Die US-Kette Walmart will seinen berühmt-berüchtigten Stores ein Retail-Upgrade verpassen. Wie unter anderem der Blog Sixteen:Nine berichtete, hat das größte Einzelhandelsunternehmen der Welt unter anderem Digital Signage in sein neuestes Erscheinungsbild integriert.

In seinem Incubator-Store in Springdale, Arkansas, stellte Walmart nun das neue Konzept zum ersten Mal vor. Es soll Kunden dazu bringen, mehr Zeit im Walmart-Store zu verbringen und gleichzeitig die Marken-Attraktivität und den Absatz zu steigern. Dafür wurde der gesamte Store geräumiger gestaltet.

„In der heutigen Omnichannel-Welt wollen die Kunden die Artikel immer noch erleben – anfassen, fühlen und ausprobieren. Deshalb wollen wir jetzt dafür sorgen, dass sich unsere Kunden begeistert und stolz fühlen, wenn sie bei uns einkaufen“, erklärt das Unternehmen in einem Blogbeitrag.

Offline das Online-Angebot zeigen

Ein zentraler Bestandteil des Konzepts sind digitale Touchpoints. Mittels QR-Codes und Digital Signage-Screens sollen die Kunden auch an die Produkt- und Service-Auswahl, die Walmart online anbietet, herangeführt werden.

Beispielsweise kann ein Kunde in der Haustierabteilung einen Code scannen, um zusätzliche Varianten von Hundebetten zu finden, sich über Walmarts Serviceoptionen für Haustierversicherungen zu informieren oder sich einen 20-Kilo-Sack Hundefutter nach Hause liefern zu lassen.

Auch Brand-in-Brand-Shops sind Teil der neuen Walmart Experience. Auch hier kommen Digital Signage-Screens zum Einsatz.

Digital Signage mit Signaleffekt

Nun sind Digital Signage-Displays im Retail wahrlich nichts Neues – doch der systematische Einsatz von Walmart könnte einen Präzedenzfall schaffen – vor allem in Nordamerika. Wie Dave Haynes von Sixteen:Nine analysiert, ging es Walmart in der Vergangenheit eher darum, so viele Produkte wie möglich in Regale und Behälter zu packen, als eine attraktive, angenehme Atmosphäre zum Stöbern und Entdecken zu bieten. „Ich weise darauf hin, dass Walmart ein riesiger und äußerst einflussreicher Einzelhändler ist, der mit seinem Verhalten Signale an seine Konkurrenten sendet, genauso wie McDonald’s Signale sendet und Aktionen anderer QSRs auslöst“, erläutert der Digital-Signage-Experte.

Nach einem Bericht von Fast Company soll das neue Design im Laufe des Jahres 2022 ausgerollt werden. Walmart wird jedoch nur 800 bis 1.000 seiner Stores – das sind rund 20 Prozent der Gesamtmenge – im Laufe eines Jahres umrüsten.