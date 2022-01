Webinar-Wochen In die Zukunft des POS mit Ameria

Vom 7. bis zum 18. Februar 2022 veranstaltet Ameria die Future of POS Weeks. Dabei gibt das Unternehmen über die zwei Wochen in kompakten Webinar-Einheiten einen Überblick, welche Herausforderungen die Digitalisierung am POS mit sich bringt und welche Strategien zum Erfolg führen.

Die kostenlosen Kurz-Webinare, die nicht länger als 30 Minuten dauern, werden sowohl von externen als auch von Ameria-Experten gehalten. Mit dabei ist auch invidis: Managing Director Florian Rotberg wird am 10. Februar zum Thema „Best of Retail Experiences“ sprechen.

„Wir wollen Interessierten die Gelegenheit bieten, sich aus dem Home Office heraus kurz und abwechslungsreich über Digitalisierungsmöglichkeiten am POS zu informieren“, erklärt Albrecht Metter, Vorstandsvorsitzender von Ameria.

Bei der Anmeldung zu einem oder mehreren Webinaren erhalten Teilnehmer zudem die Möglichkeit, mit einem der Experten ein kostenloses, 20-minütiges Einzelgespräch zu führen.

Das Programm

7. Februar, 17:00 – 17.20:

Digitaler werden – wie Sie die Trends am POS nicht verpassen

Referent: Johannes Tröger, SVP Strategy & Business Development, Ameria

8. Februar, 16:30 – 16:50:

Covid-19 als Beschleuniger oder Sargnagel für den stationären Handel?

Referent: Wolfgang Lux, Unternehmensberater, Handelsexperte & Buchautor

10. Februar 17.00 – 17:30:

Best of Retail Experiences

Referent: Florian Rotberg, Managing Director, invidis consulting

11. Februar, 11:30 – 11:50:

Vom Problem zur kommerziellen Realität – Innovationsprojekte ganzheitlich angehen

Referentin: Franziska Schneider, Retail Digitization Expert, Ameria

15. Februar, 17:00 – 17:20:

Welche Relevanz haben Metaverse und NFTs für den Handel?

Referent: Christian Enßlen, Co-Preneur for Digital Business Transformation, Reruption

16. Februar, 11:30 – 11:50:

Skalierung von Hardware/IT-Projekten ohne Qualitätsverlust

Referent: Josef Schneider: Geschäftsführer, Pyramid Computer

17. Februar, 16:00 – 16:20

Ein großer Screen ist kein Handy – Inhalte für verschiedene Screen-Größen entwickeln

Referentin: Maria Stepanov, Tech-Guru, Ameria

18. Februar, 11:30 – 11:50:

Endgame Frequenz: Wie stationäre Touchpoints Ihre Online-Angebote befeuern

Referent: Albrecht Metter, Vorstand/CEO Ameria

Mehr Informationen und Anmeldung sind auf der Ameria-Website zu finden.