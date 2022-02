Analytics ist und bleibt eines der großen Megatrends für Digital Signage. KI, Sensoren und Algorithmen sind allgegenwärtig und scheinen Antworten auf alle Fragen in Retail, DooH und Digital Signage zu liefern.

Doch die Realität ist etwas differenzierter: Hunderte von Start-ups fangen gerade erst an, die Versprechen von gestern einzulösen, während etablierte Plattformen und Lösungen weniger spektakuläre, aber höchst zuverlässige Erkenntnisse bieten. Die Entwicklungen in den Bereichen KI und Analytics haben beginnen erst, und schon bald werden viele weitere Analyseplattformen in der Lage sein, Einblicke mit einer bisher nicht gekannten Präzision zu liefern.

Um dieses spannende Thema im Detail zu diskutieren, lud invidis im vergangenen Jahr Top-Experten aus dem Bereich Analytics zu einem Roundtable ein– moderiert von Florian Rotberg. Unsere Gäste teilten mit uns umsetzbare Erkenntnisse im Einzelhandel, im Transportwesen und im DooH-Bereich. Im invidisXworld-Video haben wir die zentralen Aussagen zusammengefasst. Ja, wir wissen, es sind immer noch mehr als zehn Minuten. Aber das spricht für die hohe Expertise, die bei diesem Roundtable anwesend war.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Denn das Line-up war beeindruckend und vielfältig: Iman Navhi gründete mit Advertima eines der angesagtesten Analytics-Start-ups in Europa, während Anne Wyder von Xovis auf mehr als ein Jahrzehnt der Personenzählung in Hunderten von Flughäfen und Geschäften weltweit zurückblickt. Jerome Moeri, CEO von Navori, leitet ein CMS-Unternehmen, das weltweit mehr als 1 Million Digital Signage-Touchpoints betreibt und seit 2021 mit Aquaji auch spezielle Analyselösungen anbietet. Benjamin Wey hat mit seinem Unternehmen Adtrac damit begonnen DooH mit Künstlicher Intelligenz nachhaltig zu verändern.