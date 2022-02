Polestar und Volvo eröffnen den ersten gemeinsamen Powerstop in Deutschland. In unmittelbarer Nähe der vielbefahrenen Autobahn A8 südlich von München können Fahrer elektrifizierter Automobile ab dem 10. Februar 2022 ihre Batterien aufladen – und das gleich in mehrfacher Hinsicht: Neben vier 150-kW-Schnellladestationen, die Besucher kostenlos nutzen können, laden die beiden schwedischen Automobilmarken an der Ausfahrt Irschenberg zu Probefahrten mit ihren vollelektrischen Modellen sowie einer traditionellen schwedischen „Fika“ mit Kaffee und Zimtschnecke ein.

Die A8 gehört mit mehr als 82.000 Fahrzeugen pro Tag zu den meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands. Wer eine kurze oder etwas längere Pause einlegen will, findet im oberbayerischen Irschenberg nun neben einem der größten McDonalds-Filialen Deutschlands einen weiteren Grund für die Rast: Auf dem Parkplatz der rund 1.400 Quadratmeter großen renommierten Dinzler Kaffeerösterei, errichten Polestar und Volvo ihren gemeinsamen Powerstop. Die vorerst bis Ende April geplante Präsenz lässt Besucher in die Elektromobilität eintauchen und diese erleben.

Kostenlos Energie aufladen

Unabhängig vom Fabrikat kann das eigene E-Auto am Powerstop kostenlos geladen werden: Gleich vier Schnelllader mit 150 kW werden am Standort installiert. In zwei modernen Container-basierten, im schwedischen Stil gehaltenen Markenhäusern mit großer LED-Wall, die täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet sind, informieren die beiden Automobilhersteller nicht nur über ihre vollelektrischen Modelle. Besucher können auch gleich eine Probefahrt machen. Alternativ zur Buchung vor Ort können die Probefahrten auch von zuhause aus reserviert werden. Berater weisen Interessenten in die vollelektrischen Modelle ein und stehen für Rückfragen bereit.

Schwedische Kaffeerunde

Passend zum Motto „Recharge your car, recharge yourself” bieten die beiden Automobilmarken in Kooperation mit der Dinzler Kaffeerösterei auch eine „Fika“ genannte schwedische Kaffeepause: Während die E-Autos an der Ladestation stehen, können Besucher ihre eigenen Akkus bei einem Heißgetränk mit Zimtschnecke aufladen.