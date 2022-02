Der Sport-Retailer Daka Sport & Lifestyle hat seinen Vertrag mit dem schwedischen Integrator Zeta Display um weitere drei Jahre verlängert.

Daka wurde 1965 gegründet wurde und hat sich sich zu einer der führenden Sport- und Lifestyle-Ketten in den Niederlanden entwickelt.

Zeta Display arbeitet seit 2017 mit Daka zusammen. Das Unternehmen entwickelt und liefert Digital Signage-Lösungen für die In-Store-Kommunikation in den 17 Filialen der Marke sowie eine Lösung für die Unternehmenskommunikation am Hauptsitz in Rotterdam.

Zentral und lokal möglich

Die Erstellung von Inhalten und die Verwaltung von Kampagnen wird im gesamten Filialnetz mithilfe der Zeta-eigenen CMS-Software organisiert: Inhalte lassen sich zentral erstellen und von allen Filialen abrufen. Gleichzeitig haben die lokalen Teams die Möglichkeit, ihre eigenen Inhalte zu erstellen, um auf lokale Bedingungen, Trends und Lagerbestände zu reagieren. Die Vorlagen und die gemeinsam genutzten Assets gewährleisten die Konsistenz der Marke.

In den nächsten drei Jahren wird Zeta Display die digitale Transformation der Marke durch eine Omnichannel-Strategie, die die Online- und die physische Welt zusammenführt, weiter vorantreiben. Die Digital Signage-Installationen in den Filialen und die Content-Strategie werden sich darauf konzentrieren, Kunden zu aktivieren und die richtige Atmosphäre zu schaffen.