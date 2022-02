Meta ist überall: Neben Facebook, Instagram und Whatsapp bietet der Tech-Gigant von Mark Zuckerberg auch eine Reihe von Gadgets an, die bei der Verschmelzung von Offline und Online helfen sollen.

Dazu gehört auch die Facebook Portal-Serie, ein smartes Videophone-Display, das Videochats über Videochats über Facebook Messenger und WhatsApp ermöglichen. Eine Kamera zoomt automatisch an die Personen heran und verfolgt deren Entwicklungen. Die Produktlinie, die im vergangenen Jahr aktualisiert wurde, besteht aus vier Modellen: Portal, Portal plus, Portal TV und Portal Go.

Rollout in ganz USA

Um diese neue Produktlinie in US-Stores zu bewerben, kreierte die Outform Group eine Display-Verkaufsfläche, sowohl in einer Endcap- als auch in einer Inline-Variante. Der Rollout beinhaltete mehr als 800 der Displays. Durch das Retail-Display konnten die Stores ihr Programm vor Ort schnell aktualisieren.

Outform war auch maßgeblich an der Software-Entwicklung für den integrierten Screen und Analytic-Tools beteiligt, die Besucherzahlen und die Interaktionen der Kunden mit dem Display erfassten.

Das Projekt zeigt: Auch Internet-Riesen benötigen in der Offline-Welt Gelegenheiten, ihre Produkte im Retail zu bewerben. Und was könnte hier besser wirken als Digital Signage?