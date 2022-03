Goldbach Austria erweitert seinen Shopping Mall Chanel: Ab sofort kommen österreichweit 20 zusätzliche Standorte mit insgesamt 72 neuen Screens des Netzwerkpartners Aeneas – X1 The Mall Network hinzu.

Darunter befinden sich auch prominente Locations, wie die Wiener Millennium City, Gerngross, das G3 Gerasdorf, das Max Center in Wels, der Sillpark Innsbruck oder das Forum 1 Salzburg. Diese ergänzen die bestehenden Big Screens im Donau Zentrum, der SCS, der Shopping City Seiersberg, Europapark, Q19 sowie der Bahnhofcities in Wien.

Insgesamt umfasst der Goldbach Austria Shopping Mall Channel nun 317 Screens, 1,2 Millionen Playouts sowie knapp 24 Millionen Bruttokontakte in 2 Wochen in der Zielgruppe 14 bis 69 Jahre (Quelle: TMC Zielgruppenstruktur, Aeneas – X1 The Mall Network Shopping Center Studie 2021).

„Mit dem DooH Shopping Mall Channel erreicht man kauffreudige Zielgruppen in einer angenehmen Atmosphäre und direkt am Point of Entertainment and Sale. Die Screens sind in den Gängen, an den Rolltreppen und in der Nähe der Gastronomie platziert, so dass die Aufmerksamkeit des Werbepublikums garantiert ist. Damit bildet unser Shopping Mall Channel das perfekte Umfeld für einen starken Auftritt mit hoher Verweildauer – Passantinnen und Passanten sehen im Zuge ihrer Shopping Tour die geschaltete Werbung durchschnittlich 5-mal auf den Screens“, erläutert Ralf Schalkhammer, Sales Director TV & DOOH bei Goldbach.

Zum DooH-Angebot des Partners Aeneas in gehören auch 25 Stelen in der neu umgebauten Millenium City. Als Eyecatcher hebt Goldbach hier den Mega-Video Screen hervor, der eine Fläche von rund 127 Quadratmetern in 4K-Auflösung aufweist.