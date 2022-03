Mit der Kooperation bündeln zwei QSR-Experten ihre Kräfte. Stratacache/Scala ist einer der führenden Digital Signage-Anbieter weltweit und insbesondere im QSR-Markt sehr erfolgreich vertreten. Mit McDonalds und Burger King setzen die größten QSR-Ketten in Nordamerika auf die Digital Signage-Plattform von Stratacache.

Auf der anderen Seite ist NCR an mehr als 100.000 Standorten mit Kassensystemen vertreten. Denn NCR ist heute viel mehr als nur Bankautomaten. Besonders interessant für Stratacache-Kunden ist das weltweite Service-Netzwerk mehr als 3.000 NCR-Technikern, das im Rahmen der strategischen Kooperation nun auch Stratacache-Installationen betreut.

„Digital Signage […] steigert die betriebliche Effizienz, personalisiert das Gästeerlebnis und erhöht den Umsatz“, sagt Dirk Izzo, President und General Manager von NCR Hospitality. „Durch die Partnerschaft mit Stratacache beschleunigt NCR die Innovation im Bereich Digital Signage und liefert Lösungen, die unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem sie ihnen mehr Werkzeuge für den Betrieb des Restaurants an die Hand geben.“

„Die Partnerschaft zwischen NCR und Stratacache vereint umfassende Softwarelösungen, die mit der NCR Commerce-Plattform verknüpft sind und leistungsstarke Analysen liefern, sowie einen 24x7x365-Außendienst, der es Restaurants ermöglicht, dynamische Kampagnen und maßgeschneiderte Erlebnisse zu liefern.“

„Unsere Partnerschaft hilft dem Hospitality-Markt, das Wissen über den Kunden aus früheren Besuchen, mobiler Nutzung oder Treue zu nutzen, um Personalisierung und Service auf Concierge-Niveau über digitale Menütafeln, Kioske und mobile Anwendungen zu ermöglichen“, sagt Chris Riegel, Gründer und CEO von Stratacache. „Da Restaurantbetreiber mit ständigen Herausforderungen in den Bereichen Arbeit und Lieferkette konfrontiert sind, sind Technologie, Automatisierung und intelligente digitale Menüs unerlässlich, um Servicezeiten zu verkürzen, Umsatzergebnisse zu verbessern und schwierige Arbeitsbedingungen zu minimieren. Diese Allianz verbindet unglaublich innovative Technologie mit den Betriebs- und Servicefähigkeiten, die erforderlich sind, um den Erfolg der Kunden zu gewährleisten, mit schnelleren Servicezeiten, effizienteren Arbeitsabläufen und höheren Margen.“

Die neue Partnerschaft von NCR und Stratacache überrascht auf den ersten Blick, denn NCR hat in den vergangenen Jahren bereits einige Digital Signage-Übernahmen getätigt, wie Dave Haynes vom invidis-Partner Sixteen-Nine hervorhebt: „Bereits 2007 kaufte NCR den Digital Signage-Software Anbieter Webpavement und später den Kiosksoftware-Spezialisten Netkey. Im Jahr 2011 übernahm NCR mit Radiant Systems einen weiteren Digital Signage-Anbieter, dessen Plattform Vitalcast seitdem der Digital Signage-Standard für NCR im Hospitality-/QSR-Markt ist.“

Die neue Partnerschaft zeigt, dass komplexe und tief in Backend-Systeme integrierte Digital Signage-Lösungen wie Digitale Menü Boards (DMB) im Drive Thru und im Restaurant nicht einfach ein CMS On-Top benötigen. Stratacache setzt mit der eigenen QSR-Plattform Standards in Nordamerika, an denen NCR mit eigenen Lösungen nicht einfach vorbeikommt. Neben Gäste-orientierten DMBs zählen viele weitere interne digitale Touchpoints (Auftragsübersichtsdisplays, Produktions-Dachboards et cetera) zur Ausstattung eines Quick-Service-Restaurants.

Spätestens mit dem zunehmenden Einsatz von AI-Lösungen in Digital Signage-Systemen kommt große Bewegung in den weltweit stark-zersplitterten QSR-Markt. Weltweit skalierbare Plattformen benötigen finanzkräftige IT-Partner und Digital Signage Know-how. NCR setzt nun auf Stratacache, während McDonalds ihre hauseigene Innovationsabteilung (inklusive des für 300 Millionen USD übernommenem AI-Start-up) zu Jahresbeginn an Mastercard verkauft hat. Die tiefe Integration von Digital Signage mit Backend-, Loyalty – und Finanzsystemen erfordert Kompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Eine Herausforderung die offensichtlich am besten in globalen Partnerschaften zu bewältigen ist.

Die gute Nachricht: Digital Signage wird in immer mehr Branchen Business Critical und ist nicht mehr „nice to have“: Die schlechte Nachricht für viele mittelständische DS-Marktteilnehmer: Finanzielle Stärke, Innovationskraft und ein weltweites Service-Netzwerk ist notwendiger denn je. Es bleibt spannend.