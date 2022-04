Vivitek wird zusammen mit Delta auf der ISE in Barcelona sein Novo Ecosystem für Präsentations- und Kollaborationslösungen sowie ausgewählte Produktneuheiten vorstellen, darunter die neuesten BYOM-Lösungen.

Das Novo Ecosystem besteht aus kompatiblen Lösungen für drahtlose visuelle Darstellungen, Collaboration und Digital Signage. Es umfasst die vier Produktkategorien All-in-One-Solutions, eigenständige Collaboration-Lösungen, Launcher und Software- beziehungsweise Cloud-Anwendungen. Mit dem Portfolio lassen sich kollaborative Umgebungen flexibel erweitern, wodurch die Lösungen sowohl für den Bildungssektor als auch für Corporate-Applikationen geeignet sind.

Zudem zeigt das Unternehmen das neueste BYOM-Upgrade (Bring Your Own Meeting). Es ist für die Novoconnect wireless Collaboration Systeme NC-X700 und NC-X900, für die All-in-One-Panels der Serien Novotouch sowie Novodisplay verfügbar. Es ermöglicht Anwendern, sowohl integrierte AV-Geräte als auch per USB angeschlossene In-Room-Peripheriegeräte wie Kameras, Lautsprecher oder Speakerphones drahtlos steuern.

Der neueste Vivitek-Laserprojektor

Auf der ISE 2022 wird auch der kürzlich angekündigte DU9900Z von Vivitek zur Schau gestellt. Der Laserprojektor bietet Edge-Blending- und Warping-Technologie, motorisierte Lens-Shift-/Focus-/Zoom-Funktion und einen Objektivpositionsspeicher für eine einfache Installation. Mit seiner Leistung von 22.000 Lumen und langzeitstabiler Qualität eignet er sich laut Vivitek ideal für ProAV-Vermietung, Staging und Large Venue. Mit dem Projektor kommt eine Auswahl an optionalen Objektiven und 360-Grad- und Hochformatprojektion. Er ist für den 24/7-Betrieb ausgelegt.

Ebenfalls mit dabei: Der Qumi Q9 Projektor, dessen LED-Technologie mit nativer Full-HD-Auflösung und hoher Helligkeit Einsatz in Unternehmen, im Bildungswesen oder für Entertainment finden kann.

Besucher des Standes können außerdem Deltas breites Angebot an DLP-Rückprojektions-Cubes, Narrow Bezel LCD-Videowalls und COB LED-Videowänden unter die Lupe nehmen. Die Technologie von Delta kommt in 24/7-Anwendungen, wie beispielsweise in Kontrollräumen oder für große Veranstaltungen, zum Einsatz.

Auf der ISE sind Vivitek und Delta auf dem Stand 3D820 zu finden.