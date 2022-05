Auf dem Stand von Poly dreht sich alles um Hybrid Meetings und Conference-Lösungen. Neu ist unter anderem die USB-Kamera R30. Laut Mirko Dachwitz, Director Channel bei Poly, war es bei dem Produkt das Ziel, eine gute Kamera für unter 600 Euro anzubieten.

Neben einer intelligenten Sprachverfolgung kann die Kamera einzelne Personen aus dem Gesamtbild herausschneiden und nebeneinander darstellen. Die Steuerung dafür ist in der USB-Kamera selbst implementiert. Durch diese Vorgehensweise lässt sich vermeiden, dass bei Zoom durch Sprachverfolgung Pausen entstehen, wenn das Programm erst den Sprecher identifizieren muss. So sieht man alle auf einmal, und es muss nicht erst an den Sprechenden herangezoomt werden.

Daneben zeigt Poly weitere Kameras wie die E70, die für sich für festinstallierte Meetingräume eignet. Das Unternehmen, das von HP übernommen wurde, bietet zudem eine Reihe an Personal Devices an; hier reicht die breite Range vom Kopfhörer über Mikrofone bis zum Lautsprecher.