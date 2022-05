Wichtigstes Utensil der ISE 2022 war die Sonnenbrille – das typische ISE-Winteroutfit blieb dieses Jahr zuhause, mit Temperaturen um die 25 Grad Celsius zeigte sich die Mittelmeermetropole Barcelona von ihrer besten Seite. Ein ganz neues ISE-Gefühl mit Outdoor-Gastroangeboten zwischen den Hallen und Biergärten und Sonnenliegen auf den Dachterrassen der Messehallen. Größer hätte der Unterschied zu Amsterdam nicht sein können. Die perfekten Rahmenbedingungen für die Premiere der ISE in Barcelona.

Noch zu Beginn des Jahres 2022 war es für die Branche kaum vorstellbar, dass nur fünf Monate später wieder eine In-Person-ISE stattfinden würde. Die Messe musste pandemiebedingt von Anfang Februar auf Mitte Mai verschoben werden. Im Nachhinein ein glücklicher Umstand, der Lust auf weitere Sommer-ISEs macht. Doch der internationale Messekalender und die Bettenkapazitäten von Barcelona lassen Großveranstaltungen nur im Winter zu.

Warum es keine weitere ISE im Mai geben wird Im kommenden Jahr findet die ISE wieder zum gewohnten Zeitpunkt zu Jahresbeginn statt – erster Messetag ist Dienstag der 31. Januar 2023. Ein Wechsel in den Mai ist aus mehreren Gründen nicht möglich. Barcelona ist eine der führenden Touristendestinationen Europas. Von Frühjahr bis Herbst ist die katalanische Mittelmeermetropole voll mit Touristen. Für Großevents wie den Mobile World Congress und die ISE ist in der Hochsaison kein Platz. Hunderte von Hotels sind für Großmessen notwendig – die stehen nur im Winter zur Verfügung. Deshalb finden die ISE und der MWC innerhalb von nur vier Wochen zu Jahresbeginn statt. Auch wäre eine ISE im Mai zu Nahe an der Infocomm, die traditionell Mitte Juni abwechselnd in Las Vegas und Orlando stattfindet. Der über Jahre etablierte Branchenkalender sieht zum Jahresbeginn Produktpremieren vor, für die Aussteller und Fachbesucher aus Asien und Amerika zur ISE nach Europa kommen.

Die Messe erreicht mit 43.601 Besuchern und 91.000 Besuchen fast (84 Prozent) den Stand der letzten ISE 2020. Die Messehallen waren voll, und morgens zu Messebeginn stauten sich die Besucher vor den Eingängen der Fira Gran Via. Das neue Messegelände in Barcelona bietet dreimal soviel Platz wie Amsterdam. Somit konnten die Gänge zwischen den Hallen breiter gestaltet werden. Das Layout der Messehallen entlang einer zentralen Achse ist effizienter als das über Jahrzehnte gewachsene RAI-Messegelände in Amsterdam. Highlight sind die Dachgärten, die mit Sonnenliegen, Biergärten und DJs zum Ausruhen und für Meetings einluden.

Mehr als 800 Aussteller nahmen an der ISE 2022 teil – darunter so gut wie alle relevanten Marktteilnehmer. Die Aussteller hatten im Vorfeld mit vielen Herausforderungen zu kämpfen, sodass das Standdesign und die Größe noch nicht mit Vorgängerveranstaltungen mithalten konnte. Auch reisten viele Aussteller mit kleineren Teams an – ein Fehler, wie sich schnell herausstellte. Denn die Fachbesucher kamen in Strömen, viele meldeten sich erst wenige Tage vor Beginn der Messe an. Selbst aus Europas größtem Digital Signage-Markt – der DACH-Region – kamen trotz Pandemiebedenken und der längeren Anreise viele Besucher. Die Veranstalter der ISE und die Stadt Barcelona hatten mit viel Aufwand günstige Hotelraten und Discounts für Flugpreise verhandelt.

Weniger überraschend war das große Interesse im spanischen Markt. Ob Politik, Presse oder Endkunden – die ISE 2022 kam einem oft „spanisch vor“. Besonders spanisch waren die unzähligen Networking-Events und Partys rund um die ISE. Kaum ein Aussteller ließ es sich nehmen, mit Kunden in Tapas-Bars, auf offenen Dachterrassen oder an Beach Clubs zu feiern. Peerless AV mietete einen der angesagtesten Clubs der Stadt und ließ für mehr als 800 Gäste die DJs bis tief in die Nacht auflegen. Nach über zwei Jahren war das Bedürfnis nach persönlichen Meetings riesig.

Die heißen Themen der Branche

Das persönliche Treffen war insofern auch wichtig, da viel diskutiert werden musste: Wohin bewegt sich die Industrie, welche Trends werden die Branche in naher Zukunft beeinflussen? Nach intensiven Vorrecherchen und zahllosen Gesprächen identifiziert invidis 10 Themen, die im Jahr 2022 und darüber hinaus die Industrie prägen werden. Natürlich werden wir auf invidis.de ausführlich über diese Themen schreiben – und auch im neuen invidis Jahrbuch, das pünktlich zum DSS Europe am 6. und 7. Juli 2022 erscheint.

Trendthemen ISE 2022

Green Signage

Business Critical

Neue Displaygrößen und Formate

MicroLED

Von CMS zu DXP-Plattform

Performantere SoC und Betriebssysteme

Remote Device Management (Google Chrome OS)

Immersive Rooms

Hologramme

Virtual Production

Neue Displayformate

Inhaltlich bot die Weltleitmesse für Digital Signage viel Evolution und wenig Revolution. Wenig überraschend in Angesichts von Lockdowns in China und stockenden Lieferketten. Neben noch feineren Samsung MicroLEDs (0,63mm Pixelpitch) waren neue LCD-Größen sichtbar. Mit 100“, 110“ und 120“ setzen viele Anbieter auf noch größere Large Format Displays im traditionellen 16:9 Format. Überraschend etabliert sich auch mit 21:9 ein neues, noch längeres Displayformat. Die Displays ermöglichen neben der Darstellung von 16:9-Content noch Platz für Video- und Kontrollelemente. Durch die geringere Höhe eigenen sie sich besonders für Touchscreens und entsprechen vom Formfaktor eher einer klassischen, ausgeklappten Schultafel.

Noch breiter werden Screens zukünftig, wenn es nach den Wünschen von Microsoft geht. Neue Microsoft-Teams-Funktionen zeigen Bilder aller Teilnehmer in einem zusätzlichen Ribbon. Sharp/NEC zeigte auf der ISE bereits einen ersten LED-basierten Next-Generation-Teams-Screen.

SoC-Plattformen werden zur ernsthaften Mediaplayer-Alternative

Hinter vorgehaltener Hand waren die Performance-Zuwächse der SoC-Plattformen und optimierte Betriebssysteme eines der heißesten Themen. Ob etablierte Anbieter wie Samsung, Brightsign oder Vestel – SoC wird für weitere Use-Cases eine ernsthafte Alternative zu externen Mediaplayern. Immer mehr CMS-Anbieter unterstützen viele der größeren SoC-Plattformen, entweder nativ oder über die Middleware SignageOS.

Google mischt sich ein – Remote Device Management

Google präsentierte auf der ISE erstmals das neue Chrome OS für Digital Signage und Kiosk. Das Betriebssystem soll besonders sicher sein und auch ältere Mediaplayer für Digital Signage nutzbar machen. Besonderen Wert legt der Suchmaschinenkonzern auf Remote Device Management – mehr als 600 Features lassen sich konfigurieren. Auch Brightsign setzt – analog wie Google und die SoC-Anbieter – auf stabile und sichere Umgebungen, die Service Calls möglichst vermeiden. Denn durch hohe Spritpreise, teure Logistik, Mindestlohn und Inflation steigen Servicekosten in bisher noch nie gesehene Höhen.

Digital Signage macht Spaß

Publikumslieblinge der ISE 2022 waren spektakuläre Immersive Rooms, Hologramm-Anwendungen und Virtual Production Studios. Die einst technisch-orientierte Digital Signage- und ProAV-Branch kann auch Unterhaltung und Gamification mit Wow-Effekt. Somit wird ein Besuch der ISE auch für neue B2B-Zielgruppen immer interessanter.