Wieder einmal wird das Casa Batlló in Barcelona Schauplatz der Verbindung von Kunst und moderner Technologie. Nachdem der Medienkünstler Refik Anadol in den vergangenen Jahren mit dem LED-Cube und einer Projection-Mapping-Show seinen digitalen Fußabdruck auf das Werk von Antoni Gaudí hinterlassen hatte, wird das gesamte Museum nun zum multisensorischen Spektakel. Projektionstechnologie von Panasonic soll einen Einblick in die Gedankenwelt des größten Vertreters des katalanischen Modernismus durch ein kunstvolles, immersives Show-Erlebnis bieten.

Mit Hilfe der Panasonic-Technologie wurden verschiedene Räume des Gebäudes neu gestaltet. Im Gaudí-Kuppelraum befinden sich 36 Panasonic-Projektoren – die Modelle PT-RZ660 und PT-JS200 – und mehr als 1.000 Bildschirme in der Kuppel. Die Projektionen sollen den Geist des jungen Gaudí darstellen. Um die Natur, die Gaudí als Inspirationsquelle diente, zum Leben zu erwecken, werden mit Ultrakurzdistanzobjektiven Videos auf naheliegende Oberflächen gestrahlt, ohne dass das Bild durch Schattenwurf von Besuchersilhouetten beeinträchtigt wird.

Mixed-Reality-Projektionen im Dachgeschoss zeigen Angestellte beim Waschen und Bügeln und lassen den Besucher in den Lebensalltag des historischen Personals blicken. Nachts wird im Innenhof durch Projection Mapping ein schillernder Wasserfall mit sieben PT-RS20K Laserprojektoren erzeugt. Durch eine Helligkeit von 20.000 Lumen wirken die Bilder lebendig und naturgetreu. Fischaugenobjektive – Panasonic ET-D3LEF70 – passen die Projektionen speziell auf den Standort an.

Technologie soll nicht von Kunst ablenken

„Wir wollten die Besucher begeistern, indem wir die Magie von Antoni Gaudís Vermächtnis verstärken“, sagt Gary Gautier, CEO des Casa Batlló. „Wir haben verschiedene Räume mit unsichtbaren AV-Technologien ausgestattet und sie auf respektvolle Weise in die Umgebung integriert – nicht ganz leicht in einem Gebäude, das zum Weltkulturerbe gehört.“

Oriol Massague, Field Marketing Manager bei Panasonic, fügte hinzu: „Die meisten Museen und historischen Gebäude wurden natürlich nicht mit Blick auf immersive Erlebnisse gebaut. Die Projektoren und Objektive von Panasonic sind dennoch in der Lage, das bestmögliche immersive Erlebnis in Räumen jeder Größe, Form und Deckenhöhe zu liefern.“ Laut Oriol Massague ermöglicht die eingesetzte Hardware den Besuchern, sich den Inhalten ohne Schattenwurf zu nähern. So wird sichergestellt, dass die Technologie nicht von der Kunstinszenierung ablenkt.