Am 2. Juni ging die Eurocis 2022, Fachmesse für Retail Retail Technology, zu Ende. In Düsseldorf holte man somit die ausgefallene Veranstaltung aus dem ersten Quartal nach – und feierte ein Comeback nach der Corona-Zwangspause im Jahr 2021.

An den drei Messetagen wurden insgesamt 9.010 Fachbesucher aus 88 Nationen gezählt. 345 Aussteller aus 33 Nationen nahmen auf 10.721 Quadratmeter Netto-Ausstellungsfläche teil. Am vorangegangenen Termin 2019 waren es rund 13.000 Besucher und 482 Aussteller – 2020 war die Eurocis in die Euroshop integriert.

Anfragen für 2023

Dennoch wertete Elke Moebius, Project Director Eurocis, den Auftritt als Erfolg: „Die Aussteller sind froh, nach Düsseldorf gekommen zu sein und erkundigen sich rege nach Teilnahmeoptionen im nächsten Jahr, wenn die Eurocis turnusgemäß innerhalb der Euroshop stattfinden wird.“ Nach den turbulenten Ereignissen der vergangenen Jahre sei das Ergebnis auf diesem Niveau nicht erwartbar gewesen und setze einen starken Impuls für die Branche.

Dabei war ein ähnliches Phänomen wie bei der ISE im Mai zu beobachten: Die Lust auf Messe und Face-to-Face-Gespräche überwog in der Beurteilung der Messe. „Die Stimmung in den Messehallen war durchweg positiv und von Optimismus geprägt. Aus den Gesprächen mit unseren Kunden wissen wir, dass die Erwartungen vielfach übertroffen wurden. Endlich konnten wieder persönlich Kontakte geknüpft und intensiviert werden“, erklärt Petra Cullmann, Executive Director Messe Düsseldorf.

Smart Retail im Fokus

Im Fokus der diesjährigen EuroCIS standen Lösungen rund um Analytics, Payment, Checkout-Lösungen, Connected Retail und Omnichannel, KI, kassenlose Stores und kundenzentriertes Marketing. Lösungen wie zum Beispiel intuitiv nutzbare Checkout-Kiosks und -Terminals, Digital Signage-Lösungen mit Touchfunktion oder interaktive Schaufenster wurden dem Fachpublikum vorgestellt. Außerdem wurden Lift-&-Learn-Systeme, mit denen Kundinnen und Kunden eingeladen werden, sich über alle Verkaufskanäle hinweg interaktiv über Produkte zu informieren, vorgestellt. Diese bieten Händlerinnen und Händlern einen großen Mehrwert: Von der virtuell vergrößerbaren Ladenfläche über mehr Customer Loyalty bis hin zur Umsatzsteigerung. Auch für den Back Office Bereich präsentierte die Eurocis Technologien, mit denen Handelsunternehmen Abläufe in der Filiale, im Lager und der gesamten Lieferkette in allen Stufen des Prozesses analysieren, optimieren und so fit für die Zukunft machen können.

Ulrich Spaan, Mitglied der Geschäftsleitung des EHI Retail Institute. resümiert: „Der Erfolg der Eurocis 2022 reflektiert die hohe Bedeutung, die der Einsatz von Technologie heute in Handelsorganisationen erlangt hat. Technologie durchdringt sämtliche Bereiche im Handel, wobei gerade die Pandemie dies noch einmal stark beschleunigt hat.“ Smart Retail spiele eine große Rolle in der Gunst der Kundinnen und Kunden, die zwischen den on- und offline Kanälen reibungslose Shoppingerlebnisse und personalisierte Services erwarten.“

Die nächste Eurocis findet im Rahmen der Euroshop 2023 vom 26. Februar bis 2. März 2023 in Düsseldorf statt.