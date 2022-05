Die Eurocis findet dieses Jahr wieder statt – die Retail-Messe wurde wie die ISE aufgrund von Corona vom Jahresanfang in den Frühsommer verlegt. Nun können sich Fachbesucher vom 31. Mai bis zum 2. Juni 2022 in den Hallen 9 und 10 des Düsseldorfer Messegeländes über Produkte und Trendthemen für Technologien im Handel informieren.

Elke Moebius, Project Director Eurocis bei der Messe Düsseldorf, kommentiert: „Wir fiebern zusammen mit unseren Ausstellern und Besuchern dem Messe-Start entgegen. Auch die Aussteller freuen sich sehr, ihre Innovationen und Weiterentwicklungen speziell für den Handel endlich wieder live präsentieren zu können. Der Zuspruch ist enorm, denn der direkte Austausch auf internationaler Ebene hat allen gefehlt.“

Aufholen bei Technologien

Laut den Veranstaltern bietet die Eurocis die Möglichkeit, sich geballt über die Fortschritte im Retail-Bereich zu informieren. Die Fachbesucher aus Einzel- und Großhandel, der Konsumgüter-, IT- und Sicherheitsindustrie, dem Onlinehandel, der System- und Erlebnisgastronomie sowie aus Finanzdienstleistung und Banken treffen bei der Eurocis auf internationale Anbieter spezialisierter Entwicklungen und Lösungen, unter anderem aus den Bereichen: Omnichannel Management, Business Analytics/Big Data, Payment Systems, IOT, E-Commerce-/E-Business Solutions, ERP/Supply Chain Management, Mobile Solutions & Technologies, Checkout Management, Digital Marketing, Digital Signage, Robotics, Workforce Management und Weighing Technologies.

„Die Handelsbranche hat in den beiden vergangenen Jahren einen bisher nicht dagewesenen Digitalisierungsschub erlebt“, erläutert Ulrich Spaan, Mitglied der Geschäftsleitung des EHI Retail Institute. „Zahlreiche Themen, die auch schon vor der Pandemie wichtig waren, sind schneller als erwartet in die Umsetzung gelangt und wurden von den Handelsunternehmen in hoher Geschwindigkeit vorangetrieben.“

Hierbei identifizierte die Eurocis fünf Topthemen, die den Handel heute und in naher Zukunft prägen werden: Customer Centricity, Analytics, Payment, Connected Retail und Seamless Store.

Analytics und Seamless Store

Das Thema Analytics ist auch der Digital Signage-Industrie bestens bekannt. Die Nutzung von künstlicher Intelligenz und Machine Learning ist laut der Eurocis für viele Handelsunternehmen eine der wichtigsten technologischen Herausforderungen der kommenden Jahre. Vor allem im Bereich Datenanalyse spiele Machine Learning bereits jetzt eine große Rolle und unterstütze die Händler bei Verkaufsprognosen, Sortimentsmanagement und Preisgestaltung. Die Eurocis prognostiziert, dass Händler noch stärker auf KI-basierte Anwendungen setzen, bei denen dann auch Technologien wie Bilderkennung und Sensorik zum Einsatz kommen. Im Zuge der Ausweitung digitaler Preisauszeichnung wird zudem das im Online-Handel seit langem übliche Dynamic Pricing an Bedeutung gewinnen.

Auch mit dem Thema Seamless Store dürften regelmäßige invidis-Leser vertraut sein. Seit dem Launch von Amazon Go haben sich vielfältige automatisierte Store-Konzepte entwickelt, bei denen der stationäre Einkaufsvorgang weitestgehend digitalisiert abläuft. Man spricht auch vom „Frictionless Store“. Lebensmitteleinzelhändler und Discounter wie Rewe, Aldi, Netto und Tesco testen entsprechende Formate.

Auch in den kommenden Jahren wird verstärkt in die Weiterentwicklung solcher „kassenloser“ Formate investieren. Dabei wird es zu unterschiedlichen Ausprägungen kommen, von Scan & Go und Tap & Go bis hin zum Einsatz von Sensorik und Bilderkennung. Zur Umsetzung einer Seamless-Store-Strategie bedarf oft umfassender Investitionen in die technologische Infrastruktur. Hierbei kommt dann auch cloudbasierten Anwendungen eine große Bedeutung zu, da diese eine flexible und schnell skalierbare Implementierung von Applikationen ermöglicht.

Kurz und scharf: Retail Salsa

Mit Retail Salsa finden am 1. Juni drei Tech-Talks erstmals live auf der Messe statt. Auf der Retail-Salsa-Fläche im Eingang Nord des Düsseldorfer Messegeländes kann das Fachpublikum die Tech Talks live verfolgen und aktiv Fragen stellen. Auch wer nicht vor Ort dabei sein kann hat die Möglichkeit, via Stream dabei zu sein oder aber die Talks später on demand im Internet abzurufen.

Die drei Retail-Salsa-Themen: