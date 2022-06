Broadsign kündigte heute den Start von Broadsign Ads an. Dahinter steht die vormalige kanadische Campsite-DSP für Programmatic DooH, die 2019 von Broadsign übernommen wurde. Durch die Aufrüstung kann Broadsign nun seine Marktpräsenz in den USA und in Australien erweitern.

Die auf Programmatic DooH spezialisierte DSP Broadsign Ads unterstützt Agenturen und Marken bei der Planung und Durchführung von DooH-Kampagnen mit einem optimierten Workflow, der Online- und Mobile-DSPs ähnelt. Broadsign arbeitete mit einer Reihe von Early-Adopter-Agenturen und Marken in den USA und Australien zusammen, um Kampagnen über Broadsign Ads in jedem Markt zu starten. Unternehmen wie Cheil Worldwide und Denver Rego äußerten sich positiv über die Funktionalität der Plattform.

Mit dem Rebranding von Broadsign Ads und der geografischen Ausweitung können nun auch Medienkäufer in den USA und Australien auf die Kampagnen-Workflows der Plattform zugreifen, die den Weg für Programmatic DooH in Kanada geebnet haben. Die Vorteile der Plattform umfassen laut Broadsign:

Zugang zu hochwertigem DooH-Inventar mit vollständiger Bildschirmtransparenz: Festlegung von Kampagnenparametern und Auswahl von Screen-Typen auf der Grundlage von Datenpunkten wie Publikum, Umgebung oder Nähe zu Points of Interest. Vollständiger Einblick in Daten auf Bildschirmebene zur Maximierung der Kampagnenleistung mit optimalem Inventar.

Flexible, zielgerichtete Kampagnenplanung und -auslieferung innerhalb des Budgets: Das Kaufen und Aktivieren von DOOH-Inventar orientiert sich an den Budget- und Zielgruppenvorgaben; der intelligente Gebotsalgorithmus von Broadsign Ads soll eine kosteneffiziente Auslieferung von zielgerichteten Impressionen sicherstellen.

Robustes Echtzeit-Zielgruppen-Targeting: Erreichen der gewünschten Zielgruppensegmente in Echtzeit; DooH-Anzeigen erscheinen zur richtigen Zeit und am richtigen Ort. Der Zugang zu dynamischen mobilen Daten ermöglicht die Ansprache von Orten mit der höchsten Konzentration des gewünschten Zielgruppensegments.

Kontextbezogenes Targeting: Aktuelle Ereignisse und Echtzeitbedingungen können genutzt werden, um mit Triggern wie Wettermomenten und finanziellen Momenten wirkungsvollere Kampagnen zu liefern.

„Zwischen der zunehmenden Ermüdung der Verbraucher am Bildschirm und der Zielscheibe auf dem Rücken der Cookies steht DooH vor einer neuen Ära des Wachstums. Broadsign Ads macht den Einkauf von DooH-Werbung transparenter und so zugänglich wie Online und Mobile. Es kombiniert die Kernfunktionalität von Campsite mit den Best Practices und der Technologie von Broadsign“, erklärt John Dolan, VP und Global Head of Media Sales, Broadsign. „Das Rebranding von Broadsign Ads und die Expansion in die USA und Australien sind ein entscheidender nächster Schritt in der Entwicklung von DooH, der es neuen und erfahrenen digitalen Marketingagenturen, Marken und lokalen Unternehmen ermöglicht, das volle Potenzial von Out-of-Home zu nutzen.“