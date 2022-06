Philips, PPDS, TPV – für Außenstehende ist es nicht immer ganz einfach, wer nun hinter den professionellen Displayprodukten der Marke Philips steht. Seit Mai ist es etwas einfacher geworden – TPV ist weltweit alleiniger Lizenznehmer der Philips-Marke für professionelle Displays. Bisher wurden Philips Digital Signage-Produkte in Nordamerika auch von TPV in Asien produziert, aber von Envision Peripherals eigenständig vertrieben. Nun besitzt TPV auch die vollen Vertriebsrechte und plant, die europäische Erfolgsstory auch nach Nordamerika zu bringen. Immerhin schaffte man es in EMEA, Sharp/NEC vom dritten Platz zu verdrängen und ein großes professionelles Produkt-Lineup zu entwickeln.

Hintergrund TPV TPV mit Sitz in Taiwan ist der weltgrößte Monitorhersteller, sowohl unter den Marken Philips/AOC als auch als Auftragsfertiger für viele bekannte Marken. Der Philips-Lizenznehmer beschäftigt 33.000 Mitarbeiter in 13 asiatischen Werken sowie 3.000 Entwicklungsingenieure (davon ein Großteil in der Entwicklungszentrale in den Niederlanden und Belgien). Das professionelle Display- und LED-Geschäft verantwortet im TPV-Konzern die Tochter PPDS.

Erst im letzten Monat wurde deshalb das PPDS-Management umstrukturiert und den europäischen Managern nun die weltweite Verantwortung für PPDS übertragen. (invidis Bericht)

Dazu Franck Racapé, Head of Global Commercial bei PPDS: “Im Rahmen des langfristigen Plans des Unternehmens, den Umsatz von Philips Professional Display auf globaler Ebene exponentiell zu steigern, ist unser Wachstum auf dem nordamerikanischen Markt ein Meilenstein für unseren Erfolg. Unsere derzeitige Geschäftsdynamik in Nordamerika ist sehr vielversprechend, und wir freuen uns darauf, den Trend weiter zu beschleunigen, Kunden in allen Bereichen umfassende Display-Lösungen anzubieten und die professionellen Displays von Philips so zu positionieren, wie wir glauben, dass sie sein sollten.“