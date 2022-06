Die Kennzahlen sind imposant: 10.500 Schulen deutschlandweit nutzen das Digitale Schwarze Brett. Bei den Digitalen Schwarzen Brettern hat Heinekingmedia allein im Bildungsmarkt mehr als 60 Prozent Marktanteil. Entsprechend gut ist das Unternehmen in Klassenzimmern vertreten: Um die 25.000 Touchscreens haben die Hannoveraner bereits in deutschen Schulen installiert. Kreidetafel war einmal – heute bietet Heinekingmedia Schulen ein digitales Betriebssystem mit Digital Signage, Messaging App, CMS und Collaborationplattform mit 1,5 Millionen Kontakten täglich. Doch beim kürzlich von Investoren übernommenen Integrator ist man schon einen Schritt weiter, wie Geschäftsführer Markus Doetsch im invidis-Gespräch erläutert.

Content is King

Im nächsten Schritt sollen Heinekingmedia-Kunden auch Curriculum-konforme Unterrichtsunterlagen über die Plattform beziehen können. Gemeinsam mit Schulbuchverlagen und komplementären Content-Anbietern wird von Schulbuchinhalten über PDF-Arbeitsblätter bis hin zu interaktiven Inhalten und Videos alles über die Schulplattform angeboten.

Europäische Expansion

Neben der Content-Plattform für Schulen setzt Markus Doetsch auf drei weitere strategische Säulen. Mit dem Markteintritt in die Schweiz im November 2021 und der Übernahme von Klausner in Österreich im April 2022 startet Heinekingmedia die geografische Expansion jenseits des deutschen Heimatmarktes. Der nächste Markteintritt ist in Italien geplant, gefolgt von weiteren europäischen Ländern.

Neues Entwicklungszentrum in Indien

In Indien baut Heineking Media ein weiteres Software-Entwicklerteam auf, das bis Ende des Jahres auf 20 bis 30 Entwickler ausgebaut werden soll. Die indischen Kollegen sollen die Entwickler am Standort Hannover ergänzen und nicht ersetzten. „Die Entwicklung von Software ist sehr ressourcenhungrig, da brauchen wir mehr Experten, als wir sie zurzeit in Deutschland rekrutieren könnten“, so Markus Doetsch.

Neue Branchen neben Education

Auch wenn Heinekingmedia der Inbegriff für Digital Signage-Bildungslösungen ist, sollen weitere Zielmärkte erschlossen werden. Schon heute nutzen Unternehmen digitale schwarze Bretter, um Mitarbeiter zu informieren oder Produktionskennzahlen in der Fertigung zu visualisieren. Zukünftig soll der Corporate-Markt strategisch erschlossen werden. Dazu wurde das Corporate-Team massiv ausgebaut.

Insgesamt ist Heinekingmedia sehr erfolgreich durch die Krise gekommen. Nicht nur waren und sind digitale Schullösungen ein Krisengewinner; Hannover konnte dank voller Lager auch immer liefern. Eine mangelnde Hardwareverfügbarkeit ist bis heute kein Thema. „Wir agieren äußerst erfolgreich am Markt und konnten gut 40 Prozent aller Ausschreibungen gewinnen,“, sagt Markus Doetsch. So plant man weiterhin mit großem Wachstum – Zielmarke ist die Steigerung des Umsatzes auf mehr als 100 Millionen Euro.