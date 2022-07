Der Retail-Gigant Walmart hat Augmented Reality (AR) für sich entdeckt. Ein neues Feature der Walmart-App ermöglicht es Kunden, Einrichtungsgegenstände virtuell in ihren Wohnbereich einzufügen. Bald soll AR auch die Orientierung in den Stores verbessern: Walmart arbeitet derzeit an einem Feature, mit der Kunden das Sortiment nach ihren Vorlieben filtern können. Das Ziel der neuen Anwendungen: „Take the work out of shopping“ – den Kunden mühsames Shopping ersparen.

„View in your space“ heißt die neue Funktion, die Walmart Anfang Juli einführte. Derzeit sind 300 Möbel- und Deko-Stücke in AR via Walmart-App verfügbar. Das Feature nutzt die Smartphone-Kamera, um 3D-Modelle in den Raum zu „projizieren“ und zeigt auf Wunsch die Maße der Stücke an. Derzeit bietet Walmart das Update nur für IOS an, plant aber die Ausweitung auf Android und Mobile Web. Erweiterte Funktionen wie Gestensteuerung und Sprachanweisungen befinden sich laut Walmart gerade in der Beta-Testung.

Ein weiteres AR-Update für In-Store-Shopping ist gerade in der Entwicklung: Kunden sollen Walmart-Filialen zukünftig mit ihrer Smartphone-Kamera scannen können, um persönlich relevante Produkte einfach identifizieren zu können oder andere auszufiltern. Das soll beispielsweise Kunden mit Unverträglichkeiten den Lebensmittel-Einkauf erleichtern.