Cargo Sous Terrain (CST) hat zum Ziel, in der gesamten Schweiz ein unterirdisches Tunnelsystem für den Güterverkehr zu errichten – mit vollautomatischen elektrischen Güterzügen. Von Logistik-Hubs im ganzen Land aus sollen die Wagons beladen werden und dann mit Lift in den Untergrund fahren. Bis 2045 sollen die Tunnel fertig sein – ein enormes Projekt, für das die Aktiengesellschaft CST nun wichtige Etappenziele erreicht hat: Die erste Teilstrecke von Härkingen nach Zürich Flughafen befindet sich in der konkreten Planung. Zudem sollen zwei Studien den Ausbau in die Ostschweiz und die Romandie als machbar und wirtschaftlich erwiesen haben.

Tunnel zum Flughafen bis 2031

Ziel des Tunnelbaus ist die Entlastung des Verkehrs im gesamten Land. Dabei sollen die Gütertunnel schonend in die Landschaft und das besiedelte Gebiet integriert werden. Aktuell sucht CST nach Hub-Standorten entlang der ersten Teilstrecke, die bereits 2031 eröffnen soll. Mit einer Abzweigung ab dem Haupttunnel soll die Strecke auch den Flughafen einbinden. Anfang Juni verkündete CST, ein „Memorandum of Understanding“ mit der Flughafen Zürich AG (FZAG) unterzeichnet zu haben. Die FZAG ist seit 2019 an CST beteiligt und soll sich mit dem Bau eines Logistik-Terminalgebäudes am Projekt beteiligen.

Einen weiteren Meilenstein in der Realisierung des Projekts verkündete CST mit einer Potenzialanalyse, nach der sich auch die Anbindung der Kantone St. Gallen und Thurgau in der Ostschweiz als wirtschaftlich erfolgversprechend erwiesen hätten. Auch für die Romandie, den frankophonen Teil, habe man laut CST die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile beweisen können.