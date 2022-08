LG sichert Digital Signage-Screens gegen Lauschangriffe: Das Unternehmen gab eine Kooperation mit dem Hightech-Sicherheitsanbieter GITSN bekannt. Eine spezielle App mit Lauschabwehr-Terminal von GITSN soll die Digital Signage-Plattform WebOS von LG schützen. Das neue Sicherheitssystem soll künftig bei Flagship-Modellen wie dem All-in-One LED-Display, dem LED Bloc-Display und dem Magnit-Display eingesetzt werden, sowie bei ausgewählten Video-Walls und UHD-Signage-Produkten mit WebOS 4.1 .

Laut LG steigt die Nachfrage nach kommerziellen Signage-Produkten in unterschiedlichen Branchen und auch somit nach Technologien, die den verschiedenen Anforderungen gerecht werden. In Unternehmen, Regierungsbehörden, nationalen Institutionen und beim Militär lege man besonderen Wert auf Vertraulichkeit und den Schutz persönlicher Daten. Die neue Lösung von LG soll potenzielle, unerwartete Risiken erkennen und sie sofort melden. Sobald die Lauschabwehrfunktion ein abnormales Signal erkennt, zeigt sie ein Warnsymbol auf dem Screen an. Verschiedene Icons sollen User jederzeit über ihren Sicherheitsstatus informieren.

„LG wird auch weiterhin High-Definition-Display-Lösungen auf den Markt bringen, die nicht nur die bisher lebendigsten Farben und klarsten Bilder wiedergeben, sondern den Verbrauchern auch ein sicheres Gefühl geben, während sie sie benutzen“, sagt Paik Ki-mun, Senior Vice President und Leiter der Information Display Business Unit von LG.

Die neue Signage-Lösung ist im dritten Quartal 2022 zunächst im Nahen Osten und in Asien verfügbar. Weitere Märkte sollen folgen.