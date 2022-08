Nachdem LG gestern einen neuen 98-Zoll-OLED-Fernseher ankündigte, gab der Konzern jetzt eine zweite Neuerung bekannt: das erste biegbare OLED-42-Zoll-Display für Gaming und Streaming. Besucher der IFA 2022 in Berlin werden das LG OLED Flex, Modell LX3, in live erleben können. Das Besondere am neuen Display ist die manuelle Einstellung des Krümmungsgrades: von komplett flach bis 900R-Krümmung in 20 Stufen.

Über eine Taste auf der Fernbedienung können User zwei voreingestellte Stufen wählen oder den Krümmungsgrad manuell in Fünf-Prozent-Schritten ändern. Zudem lässt sich das Display um 10 Grad nach hinten und um 5 Grad nach vorne neigen. Zusammen mit einem höhenverstellbaren Standfuß soll sich das OLED Flex den Gamern und verschiedenen Games anpassen. Für die unterschiedlichen Games lässt sich auch die Größe des Bildes anpassen. Mit 4K und 120 Hertz unterstützt das Flex-Display Dolby Vision Gaming und verfügt über neue HDMI-2.1-Funktionen wie variable Bildwiederholrate (VRR) und Auto Low Latency Mode (ALLM). Auf der Vorderseite sind zwei 40-Watt-Lautsprecher integriert.