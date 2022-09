Škoda setzt als erste Automarke in Deutschland auf flächendeckende Außenwerbung in Decentraland, dem aktuell größten Metaverse.

Dort können die mehr als 1,5 Millionen aktiven User an Events teilnehmen, wie beispielsweise

an der Metaverse Fashion Week, oder Konzerte besuchen.

Für die Decentraland-Umsetzung arbeitet Škoda mit dem Düsseldorfer Start-up Metads zusammen, das eine zielgruppenoptimierte Ansprache in den verschiedenen Metaverses ermöglichen soll. Auf den Werbeflächen wird ein freistehendes 3D-Modell des Enyaq Coupé IV gezeigt.

Mehr als 120 Werbeflächen

Uwe Ungeheuer, Leiter Marketing bei Škoda Auto Deutschland, unterstreicht die

Bedeutung der neuen Plattform: „Das Metaverse bietet großes Potenzial, wichtige

Zielgruppen anzusprechen. Wir wollen diese Chance nutzen und die Menschen auch virtuell

mit einem attraktiven Markenauftritt begeistern.“

Insgesamt werden mehr als 120 Flächen im Decentraland mit den Škoda-Werbemitteln belegt. „Im Metaverse ist es wie im realen Leben: es macht einen Unterschied, ob ich, salopp

gesagt, nur am Bahnhof Buxtehude oder auf der Kö in Düsseldorf, der Mönckebergstraße in

Hamburg, oder der Zeil in Frankfurt werbe“, erklärt Lukas Flöer, Co-Founder von Metads.

Studie über Werbewirkung

Die Kampagne wird zudem mit einer Ad-Recall-Studie von PHD begleitet, um Insights hinsichtlich

ihrer Werbewirkung zu generieren und für etwaige künftige Umsetzungen zu verwenden. „Mit dieser Kampagne zeigen wir in Deutschland die Potenziale der werblichen

Kommunikation im Metaverse auf. Wir freuen uns, gemeinsam mit unserem Kunden Škoda

als First Mover in den Markt zu gehen. In Zusammenarbeit mit Metads werden wir sowohl

relevante Insights über die erreichte Zielgruppe als auch die Werbeerinnerung der

Aktivierung generieren können“, sagt Barbara Conrad, Managing Partner bei PHD.

Die virtuelle Welt auch für Werbetreibende zunehmend relevanter – was sich auch in einem zunehmenden Angebot an DooH-Online-Angeboten wiederspiegelt. Das gilt sowohl für das Metaverse als auch für Online-Spiele. Inwiefern sich dieses Medium für eine breite Zielgruppenansprache etabliert, bleibt spannend.