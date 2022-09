Der Ukrainekrieg treibt Energiepreise in die Höhe – nicht nur in Deutschland, sondern insbesondere auch in Großbritannien, wo die Energiekosten noch schneller steigen als in der EU. In Deutschland versucht der Staat mittels Energiesparverordnung, den sichtbaren Stromverbrauch im öffentlichen Raum zu reduzieren. Im Rahmen der Einsparmaßnahmen wurden auch für die Out-of-Home-Branche ungewöhnlich strikte Betriebseinschränkungen erlassen.

In Großbritannien hat der Staat bisher noch keine Out-of-Home-Einschränkungen erlassen, aber Werbefrei-Aktivisten nutzen die öffentliche Energiespardiskussion für ihr Anliegen. Wie in vielen europäischen Ländern haben sich auch im Königreich kleine, aber lautstarke Initiativen gegründet, die sich gegen Werbung auf Straßen und öffentlichen Plätzen der Städte wehren. Insbesondere digitale Werbeträger stehen im Fokus der Kritik.

Good to see another one of these @darren_cullen stickers on City Road, advising the public of how inefficient electronic advertising hoardings are. In the midst of an energy crisis, should this be the priority‽ #Cardiff #Roath #Plasnewydd#AdvetisingShitsInYourHead pic.twitter.com/uL2eOZguB1

— @AdblockCardiff (@adblockcardiff) September 6, 2022