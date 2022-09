Deutsche Innenstädte waren heute Nacht zum ersten Mal sichtbarer dunkler, so wie es die neue kurzfristige Energiesparverordnung vorsieht. Nicht nur Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden (Link BR-Video) sind ausgeschaltet sondern auch statische und digitale Out-of-Home Werbeflächen.

Nicht von der Verordnung betroffen sind Screens und beleuchtete Werbeträger in Schaufenster und Indoor – so jedenfalls die vorherrschende Einschätzung von Experten in der Branche und auf Seiten von Städten und Gemeinden. Trotzdem bleiben diese während der Nacht auch größtenteils ausgeschaltet – seit Monatsbeginn jetzt auch schon ab Geschäftsschluss bzw. spätestens ab 22h.

Doch nicht alle Outdoor-Werbeträger sind zwischen 22h und 16h ausgeschaltet. Das kann und hat unterschiedliche Gründe die die Verordnung ausdrücklich genehmigt:

Beleuchtete Werbeträger ersetzen Straßenbeleuchtung in und an ÖPNV-Wartehallen und sind somit integraler Bestandteil der öffentlichen Sicherheit

Auch in Unterführungen und anderen Orten müssen Werbeträger weiter beleuchtet werden, da sie zur Verkehrssicherheit und Gefahrenabwehr für Passanten beitragen

DooH-Screens sind oft Teil der öffentlichen Warninfrastruktur (Katwarn etc) und werden deshalb tagsüber als Notfallplattform für den Bevölkerungsschutz benötigt.

Weitere statische und digitale Werbeträger leuchten noch, da sie in der Kürze der Zeit nicht technisch umgerüstet werden konnten. Die Beleuchtung erfolgt seit Jahrzehnten über eine Dämmerungsautomatik, diese muss nun einzeln bundesweit vor Ort gegen Zeitschaltuhren ausgetauscht werden.