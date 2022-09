Der FAW, das wichtigste Organ der Außenwerbung in Deutschland, bezieht Stellung zur neuen Energiesparverordnung und kritisiert deren finale Fassung deutlich. In einem Interview mit der Absatzwirtschaft formulierte Kai-Marcus Thäsler, Geschäftsführer des FAW, die Position des Branchenverbands: „Es ist schon irritierend, dass die Verordnung ein Medium so einseitig diskriminiert.“

Zudem betonte er, dass in Vorgesprächen mit dem Bundeswirtschaftsministerium eine Sperrzeit von 22 bis 6 Uhr auf dem Tisch lag. Diese wurde für den FAW völlig überraschend in der Endfassung auf 16 Uhr des Folgetages ausgedehnt. Die Ausweitung auf den Tag, vor allem auf die Hauptverkehrszeit zwischen 6 und 9 Uhr, schränke den normalen Geschäftsbetrieb der Außenwerber drastisch ein. „Dies trifft dann auch die kommunalen Vertragspartner mit voller Härte“, sagte Kai-Marcus Thäsler der Absatzwirtschaft.

Einsparungen nicht nachvollziehbar

Die Konsequenz wäre, dass Außenwerber nicht mehr ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen könnten, wie das Bereitstellen von sicheren, nachts beleuchteten Wartehäuschen oder von sanitären Anlagen. Die Bewerbung von Kulturveranstaltungen sowie das Weitergeben von städtischen Informationen funktioniere dann nur noch sehr eingeschränkt.

Zudem bezeichnet der FAW-Geschäftsführer die Berechnung der Einsparpotenziale der Maßnahme durch das Wirtschaftsministerium „nicht nachvollziehbar“. Die Kosten und der Energieverbrauch für die erforderlichen Umrüstungen würden die Einsparung übersteigen.