Neben einem neuen, übergroßen, OLED-TV zeigt Samsung Electronics auf der IFA 2022 seine Komplettlösung für das smarte Eigenheim, Smartthings. Damit werden unterschiedliche Gerätegruppen miteinander vernetzt.

Ein Teil davon ist Smartthings Energy; der Service soll dabei helfen, mit intelligenten Geräten Energie zu sparen. Auf der Messe kündete das Unternehmen an, dass Smartthings Energy nun auch in Deutschland verfügbar ist. Bisher war er nur in Südkorea, den USA und Großbritannien erhältlich.

Über den Service lassen sich der Energieverbrauch von Geräten über das Smartphone kontrollieren und steuern, wenn sie mit der Smartthings-App verbunden sind. Darüber hinaus gibt Smartthings Energy auf der Basis individueller Gewohnheiten Empfehlungen zur kostensparenden Nutzung der Geräte.

„Steigende Energiepreise und der immer stärker spürbare Klimawandel bringen uns alle zum Nachdenken, wie wir effektiver und nachhaltiger Energie nutzen können. Das soll mit Smartthings Energy nun einfacher werden. Mit dem Service geben wir den Menschen ein Tool an die Hand, mit dem sie ihren Energieverbrauch und sogar ihre eigene Energie-Erzeugung überwachen und steuern können. Sie müssen sich nicht mehr auf ihr Bauchgefühl oder die Stromabrechnung einmal im Jahr verlassen, sondern haben ihre Energiedaten aktuell im Blick. Damit kann Smartthings Energy als integraler Bestandteil des Smart Home einen Beitrag zur Senkung des Energieverbrauchs in den jeweiligen Haushalten leisten“, sagt Thorsten Böker, Director Business Development bei Samsung Electronics Deutschland.

Die Funktionen sollen sich nicht nur auf Geräte von Samsung beschränken, weitere Geräte von anderen Herstellern werden mit einbezogen. Zudem strebt der Konzern Partnerschaften mit großen Energieversorgern sowie Herstellern von Strommessgeräten an, um Verbraucher mit detaillierten Informationen zu versorgen. „Dazu gehören Verbrauchs- und Einspeisungsdaten ebenso wie Tarif-Informationen und Rechnungsstellung“, erklärt Thorsten Böker.

Außerdem stellt Samsung das Entwicklungsprojekt „Netto-Null-Energie-Haus“ vor, das in Partnerschaft mit Qcells umgesetzt wird. Damit sollen Nutzer überwachen und steuern können, wie ihr Haushalt Energie aus Solarmodulen erzeugt, diese in Energiespeichern speichert und im Anschluss von Geräten, die mit Smartthings verbungen sind, optimiert verbraucht. Samsung arbeitet laut eigener Aussage zudem mit ABB zusammen, einem internationalen Anbieter von Gebäude- und Heimautomatisierung sowie von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge.