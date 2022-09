Patagonia hat eine Hersteller von Outdoor-Bekleidung, hat eine neue Eigentümerstruktur: „Die Erde ist ab sofort unsere einzige Anteilseignerin:“ Mit diesem Motto gab das Unternehmen die Überführung seiner Unternehmensanteile in eine Klimastiftung bekannt.

Für Patagonia war Nachhaltigkeit und Klimaschutz immer schon ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenswerte. Beispielsweise wandelte das Unternehmen im vergangenen Jahr sämtliche Einnahmen aus dem Black Friday in eine Klimaspende um.

In einem offenen Brief erklärte der Gründer und bisherige Inhaber Yvon Chouinard seine Beweggründe für den Schritt: „Es ist fast 50 Jahre her, dass wir unser Experiment des verantwortungsvollen Wirtschaftens begonnen haben, und wir stehen erst am Anfang. Wenn wir in den nächsten 50 Jahren auch nur die geringste Hoffnung auf einen lebenswerten Planeten – geschweige denn auf ein prosperierendes Unternehmen – haben wollen, müssen wir alles tun, was wir mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen können.“

Die üblichen Optionen für den nächsten Schritt – Verkauf oder Börsengang – kamen für Yvon Chouinard nicht in Frage. Zu groß sei das Risiko, dass die Unternehmenswerte verloren gingen. Stattdessen will Patagonia mit der Struktur beweisen, dass auch ein kapitalistisches Unternehmen für die Umwelt arbeiten kann.

Wie funktioniert die Patagonia-Stiftung?

Die Chouinard-Familie hat sämtliche Anteile von Patagonien an zwei neu gegründete Organisationen übertragen: 100 Prozent der stimmberechtigten Anteile des Unternehmens gehen an den Patagonia Purpose Trust – das macht ungefähr zwei Prozent aller Anteile aus. Dessen Boardmitglieder sollen dafür sorgen, dass die Werte des Unternehmens eingehalten wird und dass das Geschäftsziel ausschließlich auf Klima- und Umweltschutz ausgerichtet ist.

Sämtliche nicht stimmberechtigten Anteile – rund 98 Prozent – gehen an das Holdfast Collective, eine gemeinnützige Organisation zur Bekämpfung der Umwelt- und Klimakrise. Die Mittel dafür kommen von Patagonia: Jedes Jahr wird der gesamte Gewinn abzüglich der Reinvestitionen – als Dividende an das Holdfast Collective ausgeschüttet.

Das Unternehmen schätzt, dass die jährliche Dividende bei rund 100 Millionen US-Dollar liegt, je nach wirtschaftlicher Lage des Unternehmens.

An der personellen Führung des Unternehmens ändert sich nichts. Ryan Gellert bleibt CEO. Die Familie Chouinard wird weiterhin im Vorstand von Patagonia sitzen. Sie wird auch den Hauptaktionär des Unternehmens, den Patagonia Purpose Trust, leiten, der den Vorstand von Patagonia wählt und beaufsichtigt.