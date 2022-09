Heute, am 19. September 2022, stehen in Großbritannien die Werbe-Uhren still: Anlässlich des Begräbnisses von Queen Elizabeth II lassen die großen DooH-Vermarkter 24 Stunden keine Werbung laufen. Stattdessen werden Erinnerungsfotos der Königin gezeigt.

Das Staatsbegräbnis für Elizabeth II, die 70 Jahre auf dem englischen Thron saß, findet unter den Augen von vielen prominenten Gästen aus der ganzen Welt, darunter zum Beispiel das japanische Kaiserpaar, in London statt. Der Trauergottesdienst findet in Westminster Abbey statt.

Alle großen DooH-Anbieter machen mit

An der Aktion beteiligen sich unter anderem JC Decaux, Ocean Outdoor, Clear Channel und Global. Bereits am 8. September, unmittelbar nach der Bekanntgabe des Todes der Queen, unterließen diese für 24 Stunden das Ausspielen von Werbung und gedachten mit Bildern der verstorbenen Monarchin.

In einer Mitteilung erklärte Außenwerber Ocean Outdoor, dass die beiden Aktionen dem Status von Out-of-Home als öffentliches Medium gerecht werden: „Wir sind in die Gemeinschaften der Städte und Gemeinden des Vereinigten Königreichs integriert, und es ist richtig, dass wir unsere Reichweite nutzen, um eine außergewöhnliche Herrschaft zu würdigen.“

JC Decaux kündigte an, dass neben dem digitalen Werbestopp auch alle Plakate auf der Route des Trauermarsches abgenommen werden.