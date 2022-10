Der Erfolg von Samsung SoC wäre ohne das Betriebssystem Tizen OS nicht möglich – sowohl in Wohnzimmer weltweit als auch bei Digital Signage. Zur Zeit ist das Betriebsystem in der Version 6.5 verfügbar. Selbst MicroLED-Lösungen wie The Wall laufen heute auf dem Betriebssystem des Display-Weltmarktführers aus Südkorea.

Früher unvorstellbar, bietet Samsung Tizen OS und darauf-basierende Software- und Contentangebote nun auch Drittanbietern an. Bisher beschränkt sich die Lizenzierung auf Consumer TV-Anbieter. Einige neue ODM mit für die Allgemeinheit unbekannten Namen kamen im Oktober dazu, wie Samsung aktuell berichtet.

Samsung hat die Partnerschaft mit führenden internationalen ODM-Unternehmen (Original Development Manufacturing) wie Atmaca, HKC und Tempo bekannt gegeben. Durch die Zusammenarbeit kommen erstmals Smart TV-Modelle auf den Markt, die das Open-Source-Betriebssystem Tizen nutzen, jedoch nicht von Samsung stammen. Neue TV-Geräte von Bauhn, Linsar, Sunny, Vispera und weiteren Marken werden in diesem Jahr in Australien, Italien, Neuseeland, Spanien, der Türkei, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten erhältlich sein.

Das Tizen TV Platform Licensing Program von Samsung wurde im letzten Jahr bereits auf der Samsung Developer Conference (SDC) angekündigt. Es ermöglicht anderen TV-Marken, die Features von Tizen OS zu nutzen. Tizen OS bietet Smart TV-Funktionen, Content Discovery, Apps und eine moderne Benutzeroberfläche für ein intuitives Fernseherlebnis, das nun auch andere Hersteller ihren Kunden bieten können.

Seit der Zusammenarbeit von Samsung mit der Linux Foundation und der ersten Tizen OS Version im Jahre 2012 ist die Zahl der Tizen OS Nutzer exponentiell gewachsen. Derzeit nutzen rund 200 Millionen Menschen in 197 Ländern Samsung Smart TVs mit diesem Betriebssystem. Mit den neuen Smart TVs, die auf Tizen OS basieren, wird diese Zahl weiter steigen.

„2022 ist ein besonderes Jahr für Tizen OS. Wir feiern nicht nur sein 10-jähriges Bestehen, sondern treten mit der Lizensierung für andere TV-Marken in eine neue Ära ein“, sagte Yongjae Kim, Executive Vice President of Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Die angekündigten Kooperationen sind für uns erst der Anfang. Wir arbeiten daran, Tizen OS und sein Ökosystem weiteren Produkten und Marken weltweit verfügbar zu machen.“